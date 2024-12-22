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ماجد المهندس يكشف تفاصيل ألبومه الجديد (فيديو) - أخبار كلمتك

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ماجد المهندس يكشف تفاصيل ألبومه الجديد (فيديو) - أخبار كلمتك

ماجد المهندس يكشف تفاصيل ألبومه الجديد (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 11:06 مساءً - علق الفنان العراقي ماجد المهندس على الجلسات الموسيقية التي ينظمها موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقال ماجد المهندس عبر قناة روتانا: الجلسات طابع قريب لقلبي ولقلب الجمهور.

 

أضاف المهندس: هناك ألبوم جديد أتعاون فيه مع الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وهو عبارة عن ميني ألبوم يضم 4 أغنيات، وكان لي الشرف أن أتعاون فيه مع هذا الشاعر الرائع الأمير عبد الرحمن بن مساعد، والذي تربطني به صداقة طويلة عمرها سنوات.

وفي وقت سابق أحيا المطرب العراقي ماجد المهندس حفلا بالمملكة العربية السعودية ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي.

وشدا ماجد المهندس بباقة من أجمل أغنياته من بينها أغنية “تناديك” وسط حضور جماهيري كبير.

أحدث أغنيات ماجد المهندس

ومؤخرًا طرح المطرب ماجد المهندس، أغنيته “قولوله لو زعلان” من فيلم جوازة توكسيك، بطولة الفنان محمد أنور، وكانت المرة الأولى التي يغني فيها باللهجة المصرية.

 

والأغنية من كلمات كلمات محمد البوغة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبد الجبار.

 

 

 

 

 

 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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