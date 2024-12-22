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رينارد يجري تغييرا في منتخب السعودية ببطولة خليجي 26 - أخبار كلمتك

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رينارد يجري تغييرا في منتخب السعودية ببطولة خليجي 26 - أخبار كلمتك

رينارد يجري تغييرا في منتخب السعودية ببطولة خليجي 26 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 04:20 مساءً - استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي  رينارد اللاعب فراس البريكان من قائمة الأخضر النهائية لكأس خليجي 26.

 

 وذلك بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب صباح اليوم، والذي أكد حاجة اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي يمنعه من المشاركة في مباريات البطولة.


وقرر المدير الفني للسعودية ضم اللاعب مروان الصحفي للقائمة النهائية لكأس الخليج 26 بعد التوقف الشتوي لناديه حيث سينضم للمعسكر يوم 28 ديسمبر 2024.

ويلعب منتخب السعودية مع البحرين مساء اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة خليجي 26 في الكويت.

 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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رينارد يجري تغييرا في منتخب السعودية ببطولة خليجي 26 - أخبار كلمتك

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