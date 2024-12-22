الرياضة - 08:54 - إصابة 3 من جنود الاحتلال في انفجار عبوة ناسفة وسط غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 08:54 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل مساء اليوم الأحد، بإصابة 3 من جنود الاحتلال بجروح أحدهم في حالة خطيرة، بعد انفجار عبوة ناسفة وسط قطاع غزة.

عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي مستمرا في عدوانه على قطاع غزة حتى اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 الذي يوافق اليوم 443 منذ بداية عدوانه، الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023، بعدما أطلقت المقاومة الفلسطينية، شارة البداية لمعركة طوفان الأقصى.

وارتفع عدد شهداء غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 45259 شهيدا، حسبما أعلنت الصحة الفلسطينية، وأضافت أن عدد الإصابات ارتفع إلى 107627 مصابا.