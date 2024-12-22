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ترامب يكشف عن أكبر عملية ترحيل في تاريخ أمريكا وبناء قبة حديدية لحماية البلاد - أخبار كلمتك

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ترامب يكشف عن أكبر عملية ترحيل في تاريخ أمريكا وبناء قبة حديدية لحماية البلاد - أخبار كلمتك

ترامب يكشف عن أكبر عملية ترحيل في تاريخ أمريكا وبناء قبة حديدية لحماية البلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 08:58 مساءً - قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستبدأ أكبر عملية ترحيل في تاريخها، مضيفا: "سأقوم بتغييرات كبيرة في واشنطن والأغلبية الجمهورية في الكونجرس تدعم ترشيحاتي للمسؤولين".

إعادة قناة بنما للولايات المتحدة بشكل كامل

وتابع ترامب خلال مؤتمر صحفي له: "نتعرض للسرقة في قناة بنما وتأمينها أمر مهم للتجارة الأمريكية ومن غير المقبول فرض رسوم عالية على البحرية الأمريكية والسفن الأمريكية عند مرورها في القناة"، مطالبا بإعادة قناة بنما للولايات المتحدة بشكل كامل وبدون أي أسئلة.

توجيه الجيش الأمريكي لإنشاء منظومة القبة الحديدية

وأستطرد الرئيس الأمريكي المنتخب: "أبلغت المسؤولين في المكسيك أن ما يجري على حدودنا غير مقبول".    

كما أشار ترامب، إلي أنه سيوجه الجيش الأمريكي لإنشاء منظومة القبة الحديدية لحماية سماء الولايات المتحدة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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