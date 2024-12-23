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أسعار الذهب اليوم الإثنين وفقا لآخر تحديث - أخبار كلمتك

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أسعار الذهب اليوم الإثنين وفقا لآخر تحديث - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الإثنين وفقا لآخر تحديث - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:45 صباحاً - ننشر أسعار الذهب اليوم الإثنين داخل الأسواق المحلية ووفقا لآخر تحديث لها. 

 

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4314 جنيها “بيع”، 4291 جنيها “شراء”.
 

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3775 جنيها “بيع”، 3755 جنيها “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3235 جنيهًا “بيع”، 3218 جنيها “شراء”.
 سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30200 جنيه.

قال الدكتور وصفي واصف مستشار شعبة تعدين الذهب باتحاد الصناعات وخبير المشغولات الذهبية، إن وصول سعر الأونصة إلى 3000 دولار الفترة المقبلة أمر وارد جدا في البورصات العالمية خاصة وأننا اقتربنا من هذا الرقم في الفترة الحالية.

 

وأوضح مستشار شعبة تعدين الذهب في تصريحات خاصة لكلمتك، أن ارتفاع الذهب مرهون بمعدلات التضخم المرتفعة عالميا وكذلك حالة الاستقرار السياسي في الدول الأخرى، فكلما كانت هذه المؤشرات غير مستقرة مرتفعة كانت أسعار الذهب مرتفعة في المعدلات الاقتصادية التضخم والصراعات السياسية متمثلة في استقرار السياسي في الدول الخارجية.

وحول بيع أو شراء الذهب في الفترة الحالية، قال: “إن الغير مضطر لبيع الذهب حاليا لأي ظرف يبقي عليه ذهب”.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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