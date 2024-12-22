العمالقة تلمح لموجة انشقاقات قد تضرب هؤلاء - أخبار كلمتك

العمالقة تلمح لموجة انشقاقات قد تضرب هؤلاء - أخبار كلمتك

«رئيس هيئة الدواء» يشهد التكريم السنوي للعاملين الأكثر تميزاً - أخبار كلمتك

«رئيس هيئة الدواء» يشهد التكريم السنوي للعاملين الأكثر تميزاً - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد طرح الصور الأولى من الكواليس.. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل «حسبة عمري» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد طرح الصور الأولى من الكواليس.. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل «حسبة عمري» - أخبار كلمتك

"الحياة كما حكى خيري بشارة" كتاب جديد لشيماء سليم - أخبار كلمتك

"الحياة كما حكى خيري بشارة" كتاب جديد لشيماء سليم - أخبار كلمتك

بوروسيا دورتموند يفوز على فولفسبورج 3-1 في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

بوروسيا دورتموند يفوز على فولفسبورج 3-1 في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

محمد صلاح يثير الجدل مجددا حول مستقبله وينتقد دفاع ليفربول - أخبار كلمتك

محمد صلاح يثير الجدل مجددا حول مستقبله وينتقد دفاع ليفربول - أخبار كلمتك

أهلي 2008 يفوز على الاتصالات برباعية في دوري الجمهورية - أخبار كلمتك

أهلي 2008 يفوز على الاتصالات برباعية في دوري الجمهورية - أخبار كلمتك

فحوصات طبية لنجم الأهلي بعد شكواه من الإصابة أمام شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

فحوصات طبية لنجم الأهلي بعد شكواه من الإصابة أمام شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

الحوثيين يعلنون اسقاط طائرة حربية امريكية - أخبار كلمتك

الحوثيين يعلنون اسقاط طائرة حربية امريكية - أخبار كلمتك

عاجل:توتر الأوضاع بهذه المنطقة وسقوط قتيل وسط انتشار امني واختطاف المواطنين - أخبار كلمتك

عاجل:توتر الأوضاع بهذه المنطقة وسقوط قتيل وسط انتشار امني واختطاف المواطنين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

ترامب يتعهد بوقف الفوضى في الشرق الأوسط ومنع اندلاع حرب عالمية ثالثة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ترامب يتعهد بوقف الفوضى في الشرق الأوسط ومنع اندلاع حرب عالمية ثالثة - أخبار كلمتك

ترامب يتعهد بوقف الفوضى في الشرق الأوسط ومنع اندلاع حرب عالمية ثالثة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 08:58 مساءً - تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، بوقف الفوضى في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا ومنع اندلاع الحرب العالمية الثالثة".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي له أن أحداث 7 أكتوبر وحرب أوكرانيا لم تكن لتقع لو أني كنت رئيسا للولايات المتحدة.. ونتوقف عن الدخول في الحروب الخارجية التي دخلتها الولايات المتحدة بشكل سخيف".

إعادة الرهائن قبل 20 يناير

والأسبوع الماضي، أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أنه قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه إذا لم يعد الرهائن إلى ديارهم بحلول العشرين من يناير فسيكون الأمر جحيما، وذلك وفقا لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

واستكمل ترامب: "إذا لم تحرر حماس الرهائن قبل أن أتولى السلطة فلن يكون الأمر لطيفا".

وأشار ترامب إلي أنه أجري محادثة وصفها بالـ"جيدة للغاية" مع نتنياهو.

ترامب يتعهد بفعل هذا الأمر في اليوم الأول من ولايته الجديدة

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الاسبوع الماضي: "نحاول بكل قوة المساعدة في استعادة الرهائن ونعمل على وقف الحرب في غزة".

وأضاف ترامب: "سأعمل منذ اليوم الأول في ولايتي لوقف جميع الحروب، ونعمل أيضا على إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب الفظيعة في غزة".

وتابع ترامب: "إدارة بايدن تحاول بيع الجدار الحدودي مع المكسيك كخردة وسنعيد بناءه".

وفي الـ 2 من ديسمبر الماضي، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه إذا لم يتم إطلاق سراح رهائن غزة قبل 20 يناير المقبل سيكون هناك جحيم يدفع ثمنه الشرق الأوسط.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

ليبيا تطالب سكان بنغازي بالإخلاء الفوري، تعرف على السبب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق