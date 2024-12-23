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البخيتي:هذا الفرق بين السرع وزعيم الحوثيين وهذه هي مصيبتنا - أخبار كلمتك

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البخيتي:هذا الفرق بين السرع وزعيم الحوثيين وهذه هي مصيبتنا - أخبار كلمتك

البخيتي:هذا الفرق بين السرع وزعيم الحوثيين وهذه هي مصيبتنا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:12 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال علي البخيتي:ما شأننا بأحداث وقعت قبل 1400 سنة!
كلما أسمع أحمد الشرع ومدى وعيه بالعصر -بعد حالة التشدد بل والتطرف التي مر بها.
واضاف: أتذكر المعتوه ‎#عبدالملك_الحوثي الذي يصر على تخلفه بل وغبائه وكأن عنده مناعة ضد التحديث، من منكم سيعمل بكمبيوتر بنظام "دوز" والعالم وصل Windows 11، هذه مصيبتنا معه.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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