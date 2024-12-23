قال علي البخيتي:ما شأننا بأحداث وقعت قبل 1400 سنة!
كلما أسمع أحمد الشرع ومدى وعيه بالعصر -بعد حالة التشدد بل والتطرف التي مر بها.
واضاف: أتذكر المعتوه #عبدالملك_الحوثي الذي يصر على تخلفه بل وغبائه وكأن عنده مناعة ضد التحديث، من منكم سيعمل بكمبيوتر بنظام "دوز" والعالم وصل Windows 11، هذه مصيبتنا معه.
البخيتي:هذا الفرق بين السرع وزعيم الحوثيين وهذه هي مصيبتنا - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:12 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال علي البخيتي:ما شأننا بأحداث وقعت قبل 1400 سنة!
قال علي البخيتي:ما شأننا بأحداث وقعت قبل 1400 سنة!
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