العثور على ضابط يمني مفقود في سوريا منذ ١٢ عام - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:52 صباحاً - كلمتك/خاص:
افادت مصادر بالعثور على الضابط اليمني حسن محمد الوهيب المفقود في سوريا منذ عام 2012 مع 4 ضباط آخرين في أحد مستشفيات دمشق بحالة صحية ونفسية سيئة
افادت مصادر بالعثور على الضابط اليمني حسن محمد الوهيب المفقود في سوريا منذ عام 2012 مع 4 ضباط آخرين في أحد مستشفيات دمشق بحالة صحية ونفسية سيئة
واشارت الى ان
السفارة اليمنية في عمّان تتواصل مع السلطات السورية الجديدة وتبذل جهوداً للمتابعة والبحث عن بقية المختطفين والمفقودين اليمنيين في سوريا
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