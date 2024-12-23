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العثور على ضابط يمني مفقود في سوريا منذ ١٢ عام - أخبار كلمتك

العثور على ضابط يمني مفقود في سوريا منذ ١٢ عام - أخبار كلمتك

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العثور على ضابط يمني مفقود في سوريا منذ ١٢ عام - أخبار كلمتك

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العثور على ضابط يمني مفقود في سوريا منذ ١٢ عام - أخبار كلمتك

العثور على ضابط يمني مفقود في سوريا منذ ١٢ عام - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:52 صباحاً - كلمتك/خاص:

افادت مصادر بالعثور على الضابط اليمني حسن محمد الوهيب المفقود في سوريا منذ عام 2012 مع 4 ضباط آخرين في أحد مستشفيات دمشق بحالة صحية ونفسية سيئة
واشارت الى ان 
السفارة اليمنية في عمّان تتواصل مع السلطات السورية الجديدة وتبذل جهوداً للمتابعة والبحث عن بقية المختطفين والمفقودين اليمنيين في سوريا 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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