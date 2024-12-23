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تطور خطير بشان اغتيال شيخ بارز في صنعاء - أخبار كلمتك

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تطور خطير بشان اغتيال شيخ بارز في صنعاء - أخبار كلمتك

تطور خطير بشان اغتيال شيخ بارز في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:12 صباحاً - كلمتك/خاص:

كشفت مصادر عن تطور خطير حدث بقضية اغتيال الشيخ صادق ابو شعر الذي قتل برصاص قيادي حوثي في صنعاء
وبحسب مصادر فان 
‏مليشيا الحــ.ـوثي تفرج عن قتلة الشيخ صادق أبو شعر وترفض تحويل القضية إلى النيابة ..
ياتي ذلك فيما تداعت القبائل في اب للتصعيد للمطالبة بمحاكمة قتلة الشيخ صادق.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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