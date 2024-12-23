كشفت مصادر عن تطور خطير حدث بقضية اغتيال الشيخ صادق ابو شعر الذي قتل برصاص قيادي حوثي في صنعاء
وبحسب مصادر فان
مليشيا الحــ.ـوثي تفرج عن قتلة الشيخ صادق أبو شعر وترفض تحويل القضية إلى النيابة ..
ياتي ذلك فيما تداعت القبائل في اب للتصعيد للمطالبة بمحاكمة قتلة الشيخ صادق.
تطور خطير بشان اغتيال شيخ بارز في صنعاء - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:12 صباحاً - كلمتك/خاص:
كشفت مصادر عن تطور خطير حدث بقضية اغتيال الشيخ صادق ابو شعر الذي قتل برصاص قيادي حوثي في صنعاء
كشفت مصادر عن تطور خطير حدث بقضية اغتيال الشيخ صادق ابو شعر الذي قتل برصاص قيادي حوثي في صنعاء
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