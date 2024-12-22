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وزير الطاقة الإسرائيلي يهدد الحوثيين: ستدفعون ثمنا باهظا - أخبار كلمتك

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وزير الطاقة الإسرائيلي يهدد الحوثيين: ستدفعون ثمنا باهظا - أخبار كلمتك

وزير الطاقة الإسرائيلي يهدد الحوثيين: ستدفعون ثمنا باهظا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 08:22 مساءً - توعد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، مساء اليوم الأحد، جماعة أنصار الله (الحوثيين) وقال: "هجومنا في اليمن لن يكون الأخير وستدفعون ثمنا باهظا".

نتنياهو يوجه تحذيرا إلي الحوثيين

من جهته، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد: إن تل أبيب ستتحرك ضد الحوثيين كما تعاملنا بقوة ضد الأذرع التابعة لمحور الشر الإيراني، وذلك وفق تعبيره.

ويوم الخميس، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "بعد حماس وحزب الله ونظام ‎الأسد فإن ‎الحوثيين تقريبًا هم الذراع الأخيرة الباقية لمحور الشر الإيراني"، وذلك وفق تعبيره.

وأضاف نتنياهو: "سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أهدافًا استراتيجية للحوثيين في ميناء الحديدة وعمق ‎اليمن.. الحوثيون يتعلمون بطريقة صعبة أن من يهاجم إسرائيل سيدفع ثمنًا باهظًا".

 

غارة على منشآت استراتيجية وبنية تحتية ومحطة كهرباء كبيرة في صنعاء

 واستهدف الطيران الإسرائيلي محافظتي صنعاء والحديدة باليمن، الخميس، بـ15 غارة على منشآت استراتيجية وبنية تحتية ومحطة كهرباء كبيرة في صنعاء.

وقالت وسائل إعلام يمنية تابعة للحوثيين: إن غارات جوية أصابت العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة في وقت مبكر اليوم الخميس.

وأضافت، أن الغارات استهدفت محطتين مركزيتين للطاقة جنوب وشمال العاصمة.

وقالت وكالة سبأ اليمنية للأنباء: إن أربع غارات استهدفت ميناء الحديدة واستهدفت غارتان منشأة رأس عيسى النفطية.

وأوضحت مصادر بسقوط شهداء وجرحى من موظفي منشأة رأس عيسى النفطية بالحديدة جراء عدوان الاحتلال على المنشأة.

 

الهجوم الإسرائيلي على اليمن

وأدت الهجمات الإسرائيلية إلى انقطاع الكهرباء بشكل كامل في صنعاء، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إنه للمرة الأولى منذ أكتوبر يتم تنفيذ هجوم على اليمن.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم استهداف منشآت استراتيجية وبنية تحتية عسكرية وأحد الثكنات التابعة للحوثيين بالإضافة لمحطة كهرباء كبيرة في صنعاء والحديدة، وقد لمحت وسائل إعلام إسرائيلية غير رسمية إلى أن الهجوم إسرائيلي.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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