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خبير يكشف شرط ترامب لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا - أخبار كلمتك

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خبير يكشف شرط ترامب لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا - أخبار كلمتك

خبير يكشف شرط ترامب لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 07:47 مساءً - قال الدكتور ياسين الرواشدة، خبير شؤون شرق أوروبا، إن الإدارة الأمريكية المقبلة بقيادة دونالد ترامب ستعيد النظر في حجم وشكل الدعم الأمريكي المقدم إلى أوكرانيا.

أولويات ترامب بعد تنصيبه

وأوضح خلال مداخلة هاتفية بقناة “القاهرة الإخبارية”: أن ترامب، في زيارته المقبلة إلى أوروبا بعد تنصيبه، سيضع  أوكرانيا على رأس أولوياته.

دعم ترامب لأوكرانيا 

ولفت إلي أن ترامب أكد استعداده لدعم أوكرانيا بشرط أن تقدم أوروبا مساهمة ودعمًا أكبر، مما يعني أن حجم وشكل الدعم الأوروبي والغربي لأوكرانيا قد يتغير، مشيرًا إلى أن هذا التغيير سيؤثر بشكل مباشر على سير العمليات العسكرية في أوكرانيا، وهو ما قد يمنح روسيا شعورًا بالارتياح، نظرًا لأن حجم الدعم العسكري قد يتراجع مقارنة بما كان عليه سابقًا.

تقدم روسي في الأراضي الأوكرانية

وتابع الرواشدة أن الوضع في الميدان قد يتأثر، خصوصًا مع التقدم الطفيف الذي حققته روسيا مؤخرًا، حيث تمكنت من السيطرة على موقعين استراتيجيين مهمين خلال اليومين الماضيين، وهو ما يُعتبر تقدمًا عسكريًا نسبيًا لصالح روسيا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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