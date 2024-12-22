مشاهير العرب - أحداث الحلقة 41 من مسلسل وتر حساس.. سلمى تكتشف سر مقتل ليلى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 08:54 مساءً - مسلسل وتر حساس.. انتظر الجمهور بحماس شديد الأحداث التي تكشف عن مقتل ليلى والتي تجسد شخصيتها الفنانة جنا الأشقر، وفي الحلقة 41 تُكشف كثير من المفاجآت.

هذا وقد بدأ عرض الحلقة 41 من مسلسل وتر حساس مساء اليوم الأحد، عبر شاشة قناة on، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، ويقدم لكم موقع الأسبوع تفاصيل أحداث الحلقة 41.

أحداث الحلقة 40

نجحت سلمى في الحلقة 40 من الوصول إلى حقيقة صديقتها رغدة، التي تجسد شخصيتها الفنانة هيدي كرم ومعرفتها بأنها كانت تخون شقيقتها ليلى مع زوجها مازن الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد جمال سعيد، وكانت هذه بداية الخيط في معرفة السر.

أحداث الحلقة 41

وتوقع الجمهور بأن أحداث الحلقة 41 من مسلسل وتر حساس ستشهد معرفة سلمى شقيقة ليلى، والتي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك بأن كاميليا التي تجسد شخصيتها الفنانة إنجى المقدم هي السبب وراء مقتل ليلى، وبالتالى سيكون انتقام سلمى من كاميليا كبير، حيث أنها تسببت في مقتل شقيقتها، وأيضا التشكيك في سمعتها أمام الجميع، وإثبات أنها خائنة، وخانت زوجها مع صديقها المقرب، ما اعترف به صديقها المقرب بيبو الذي يجسد شخصيته الفنان شريف الشعشاعي أمام النيابة بالفعل.

قصة مسلسل وتر حساس

مسلسل درامي اجتماعي، تدور أحداث المسلسل حول قضية الخيانة الزوجية وخبايا النفس البشرية من خلال ثلاث سيدات (طبيبة ومحامية وموظفة)، حيث تتصاعد وتيرة الأحداث بسبب، 45 حلقة حول 3 صديقات تبدأ علاقتهنّ في الانهيار، عندما تعلم كاميليا، أن زوجها رشيد، في علاقة لسنوات مع صديقتها المقربة سلمى صبا مبارك، وعلى الجانب الآخر تتعرض للابتزاز من صديقتهما الثالثة، لتبدأ العلاقة التي كانت تبدو مثالية في الانهيار عندما تشابكت العلاقات بين كل الأطراف.

ابطال مسلسل وتر حساس

شارك في البطولة الجماعية للمسلسل صبا مبارك، وإنجي المقدم، وهيدي كرم، ومحمد علاء، وتميم عبده، وأحمد جمال سعيد، ولطيفة فهمي، ومحمد علي رزق، وجنا الأشقر، وهو من تأليف أمين جمال ومينا ببلاوي، وإخراج وائل فرج.

أوقات عرض المسلسل

يعرض مسلسل وتر حساس، من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الـ7:30 مساءً على قناة«ON»، بينما يعرض في الساعة الـ10 مساءً على قناة «ON دراما».