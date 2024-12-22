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مشاهير العرب - «كفاية».. ياسمين عبد العزيز ترد على عودتها للفنان أحمد العوضي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «كفاية».. ياسمين عبد العزيز ترد على عودتها للفنان أحمد العوضي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «كفاية».. ياسمين عبد العزيز ترد على عودتها للفنان أحمد العوضي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 09:11 مساءً - أعربت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن استيائها مما انتشر خلال الأيام الماضية من شائعات حول عودتها للفنان أحمد العوضي مرة أخرى.

وكتبت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كفاية ذكر واستغلال اسمي في أي خبر وأنا مش موجودة فيه لأن ده شغل رخيص لصالح الترند».

وكان قد تداول مروجي الشائعات خلال الأيام الماضية عبر السوشيال ميديا مقاطع فيديو من حفل توزيع جوائز الأفضل، واقتران اسمها بالفنان أحمد العوضي، من خلال عناوين لا أساس لها من الصحة عن عودة علاقتهما مرة أخرى، أو حزنهما على الفراق.

يقول أحد الأشخاص وكأنه ينقل الصورة، العوضي: أنا بهدي الجايزة دي لياسمين وبقولها قدامكم أنا محبتش غيرها، وعمالة بتيجي في بالي وبفتكر اللى فات مع صور الحفل السابق، وغيرها».

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز تصوير أحدث أعمالها الدرامية «وتقابل حبيب» الذي يسجل التعاون الثاني بينها وبين كريم فهمي، ومن المقرر عرضه خلال مارثون دراما رمضان 2025.

مسلسل وتقابل حبيب من بطولة الثنائي ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي ويشاركهما البطولة كوكبة من النجوم أبرزهم: خالد سليم، نيكول سابا، محمود ياسين جونيور، بسنت شوقي، أنوشكا، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

وينتمي مسلسل وتقابل حبيب إلى نوعية مسلسلات الـ 30 حلقة، ومن المقرر ا تدور أحداثه في في إطار الدراما الاجتماعية الرومانسية.

ويذكر أن مسلسل «ضرب نار»، الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني 2023، كان آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز، هو وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقتها، وتناول العمل قصة جابر الذي يسافر من الصعيد، إلى القاهرة بسبب الثأر، ويلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.

مسلسل ضرب نار، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، سهير المرشدي، انتصار، إيمان السيد، ماجد المصري، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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