العمالقة تلمح لموجة انشقاقات قد تضرب هؤلاء - أخبار كلمتك

العمالقة تلمح لموجة انشقاقات قد تضرب هؤلاء - أخبار كلمتك

«رئيس هيئة الدواء» يشهد التكريم السنوي للعاملين الأكثر تميزاً - أخبار كلمتك

«رئيس هيئة الدواء» يشهد التكريم السنوي للعاملين الأكثر تميزاً - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد طرح الصور الأولى من الكواليس.. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل «حسبة عمري» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد طرح الصور الأولى من الكواليس.. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل «حسبة عمري» - أخبار كلمتك

"الحياة كما حكى خيري بشارة" كتاب جديد لشيماء سليم - أخبار كلمتك

"الحياة كما حكى خيري بشارة" كتاب جديد لشيماء سليم - أخبار كلمتك

بوروسيا دورتموند يفوز على فولفسبورج 3-1 في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

بوروسيا دورتموند يفوز على فولفسبورج 3-1 في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

محمد صلاح يثير الجدل مجددا حول مستقبله وينتقد دفاع ليفربول - أخبار كلمتك

محمد صلاح يثير الجدل مجددا حول مستقبله وينتقد دفاع ليفربول - أخبار كلمتك

أهلي 2008 يفوز على الاتصالات برباعية في دوري الجمهورية - أخبار كلمتك

أهلي 2008 يفوز على الاتصالات برباعية في دوري الجمهورية - أخبار كلمتك

فحوصات طبية لنجم الأهلي بعد شكواه من الإصابة أمام شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

فحوصات طبية لنجم الأهلي بعد شكواه من الإصابة أمام شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

الحوثيين يعلنون اسقاط طائرة حربية امريكية - أخبار كلمتك

الحوثيين يعلنون اسقاط طائرة حربية امريكية - أخبار كلمتك

عاجل:توتر الأوضاع بهذه المنطقة وسقوط قتيل وسط انتشار امني واختطاف المواطنين - أخبار كلمتك

عاجل:توتر الأوضاع بهذه المنطقة وسقوط قتيل وسط انتشار امني واختطاف المواطنين - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

"الحياة كما حكى خيري بشارة" كتاب جديد لشيماء سليم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
"الحياة كما حكى خيري بشارة" كتاب جديد لشيماء سليم - أخبار كلمتك

"الحياة كما حكى خيري بشارة" كتاب جديد لشيماء سليم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 09:30 مساءً - صدر حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، كتاب "هي دي الحياة.. كما حكى خيري بشارة" للكاتبة الصحفية والناقدة شيماء سليم، حيث طرحته الدار في مكتباتها ومنافذ بيع إصداراتها المختلفة. 

كتاب هي دي الحياة كما حكى خيري بشارة 

وفي هذا الكتاب، وعبر لقاءات مع الكاتبة شيماء سليم، امتدت لأربع سنوات، يشاركنا المخرج الكبير خيري بشارة خلاصة ملاحظاته في الحياة، ما قام بحشده عبر السنوات من معرفة ومشاعر، وكيف استغل ذلك ليصنع أعمالًا فنية تُخلِّد كيف كان يفكر ويحلم ويتخيل ويُجرب ويرى الناس والعالَم من حوله.
و يكشف لنا كيف غيّرت رحلته إلى بولندا من حياته في فترة كان العالم يموج فيها بالتغيرات السياسية والاجتماعية، ليعود من هناك في أواخر الستينيات ومعه تجربة سينمائية هائلة.. وأيضًا.. «مونيكا»؛ زوجته ورفيقة رحلته.

ويروي صدمة المنتجين من رغبته في التجريب واختياراته المختلفة للمُمثلين التي حوّلت شريهان نجمة الفوازير إلى صعيدية بائسة في فيلم «الطوق والإسورة»، والسيدة الراقية فاتن حمامة إلى خيّاطة شعبية من شبرا في فيلم «يوم مُر ويوم حلو».


كما يكشف ببساطة آسِرة عن سر أفلام «البطل الشعبي» في «كابوريا» و«آيس كِريم في جليم»، والتي حقق فيها المعادلة الصعبة بصناعة فيلم تجاري يحقق إيرادات عالية دون أن يتخلى عن المستوى الفني، ليكون في فترة التسعينيات هو المخرج الوحيد الذي تُوزّع أفلامه باسمه. 

كما يتوقف أمام قصة اكتشافه للمرض وكيف استطاع أن يتجاوزه بحبه للحياة التي تستحق أن تُعاش.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مشاهير العرب - «ليفل الوحش».. إسعاد يونس تثير الجدل حول هوية ضيفها الجديد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق