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مشاهير العرب - بعد طرح الصور الأولى من الكواليس.. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل «حسبة عمري» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد طرح الصور الأولى من الكواليس.. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل «حسبة عمري» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد طرح الصور الأولى من الكواليس.. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل «حسبة عمري» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 09:31 مساءً - كشف صناع مسلسل «حسبة عمري» عن الصور الأولى من كواليس العمل استعداد لطرحه ضمن ماراثون دراما رمضان 2025.

h3>تفاصيل مسلسل «حسبة عمري»

تدور أحداث مسلسل حسبة عمري، في إطار اجتماعي ويناقش العلاقة بين الرجل والمرأة.

يشارك روجينا، في بطولة مسلسل «حسبة عمري»، عدد من النجوم أبرزهم: سيد رجب وعمرو عبد الجليل ومحمد رضوان، ونخبة أخرى من الفنانين من المقرر الإفصاح عنهم خلال الأيام القليلة المقبلة، والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

مسلسل حسبة عمري

آخر أعمال روجينا

جدير بالذكر أن آخر أعمال روجينا، كانت مسلسل «سر إلهي» الذي عرض خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وشهدت أحداث مسلسل «سر إلهي» من بطولة روجينا حالة من الإثارة والتشويق معا، خاصة بعدما تحاول الحصول على حقوقها كاملة في ميراث والدتها، الأمر الذي يقابل بعد بالرفض، لتتصاعد الأحداث التي تجمعها بالنجم أحمد بدير، والفنانة مي سليم، وتطورت خلال الأحداث في جريمة قتل.

أبطال مسلسل سر إلهي

شارك في بطولة مسلسل «سر إلهي»، نخبة من نجوم الفن أبرزهم روجينا، أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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