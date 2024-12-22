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الرياضة - 08:54 - سعر الدولار في مساء التعاملات اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:54 - سعر الدولار في مساء التعاملات اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:54 - سعر الدولار في مساء التعاملات اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 08:54 مساءً - سعر الدولار اليوم.. استقر سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية في مساء تعاملات اليوم الأحد 22 ديسمبر.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي، بلغ نحو 50.87 جنيه للشراء، 50.96 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، بلغ نحو 50.85جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 50.85 جنيه للشراء، 50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، بلغ نحو 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، بلغ نحو 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبى الإسلامى

سعر الدولار في مصرف أبو ظبى الإسلامى، بلغ نحو 50.89 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع.

الدولار و الجنيه المصري

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، بلغ نحو 50.88 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدى أجريكول

سعر الدولار في كريدى أجريكول، بلغ نحو 50.88 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد، بلغ نحو 50.88 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار في QNB الأهلي

سعر الدولار في QNB الأهلي، بلغ نحو 49.78 جنيه للشراء، و49.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

سعر الدولار في ميد بنك، بلغ نحو 50.83 جنيه للشراء، و50.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، بلغ نحو 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، بلغ نحو 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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