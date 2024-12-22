ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ17، ليفربول يبتعد بالصدارة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 08:53 مساءً - ترتيب الدوري الإنجليزي، ابتعد ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، بعد انتهاء الجولة الـ 17 من البريميرليج، ويتبقى مباراة مؤجلة للريدز أمام إيفرتون.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 17

1- ليفربول 39 نقطة

2- تشيلسي 35 نقطة

3- آرسنال 33 نقطة

4- نوتينجهام فورست 31 نقطة

5- بورنموث 28 نقطة

6- أستون فيلا 28 نقطة

7- مانشستر سيتي 27 نقطة

8- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة

9- فولهام 25 نقطة

10- برايتون 25 نقطة

11- توتنهام هوتسبير 23 نقطة

12- برينتفورد 23 نقطة

13- مانشستر يونايتد 22 نقطة

14- وست هام يونايتد 20 نقطة

15- إيفرتون 16 نقطة

16- كريستال بالاس 16 نقطة

17- ليستر سيتي 14 نقطة

18- وولفرهامبتون 12 نقطة

19- إبسويتش تاون 12 نقطة

20- ساوثهامتون 6 نقاط



وحقق ليفربول فوزا تاريخيا علي توتنهام 6-3 في ملعب الأخير في قمة الجولة، كما حقق أستون فيلا الفوز على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "فيلا بارك" في افتتاح الجولة الـ 17، وتغلب آرسنال على كريستال بالاس بخمسة أهداف لهدف، وحسم التعادل السلبي مواجهة تشيلسي وإيفرتون على ملعب "جوديسون بارك" وتلقي مانشستر يونايتد خسارة ثقيلة أمام بورنموث 3-0.

نتائج الجولة الـ 17 من الدوري الانجليزي الممتاز

أستون فيلا 2-1 مانشستر سيتي

وست هام يونايتد 1-1 برايتون

إيبسويتش تاون 0-4 نيوكاسل يونايتد

برينتفورد 0-2 نوتينغهام فورست

كريستال بالاس 1-5 أرسنال

إيفرتون 0-0 تشيلسي

مانشستر يونايتد 0-3 بورنموث

فولهام 0-0 ساوثهامبتون

ليستر سيتي 0-3 وولفرهامبتون

توتنهام 3-6 ليفربول

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