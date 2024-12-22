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الأفريقي يخطف تعادلا قاتلا من الترجي 2/2 في قمة الدوري التونسي - أخبار كلمتك

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الأفريقي يخطف تعادلا قاتلا من الترجي 2/2 في قمة الدوري التونسي - أخبار كلمتك

الأفريقي يخطف تعادلا قاتلا من الترجي 2/2 في قمة الدوري التونسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 07:47 مساءً - تعادل  فريق الأفريقي مع مضيفه الترجي بنتيجة 2-2، بالوقت القاتل في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب حمادي العقربي في رادس، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري التونسي.

سجل هدفي الترجي، يان ساس ومحمد أمين توغاي في الدقيقتين 38 و44، بينما سجل علي يوسف وياسين بوعبيد هدفي الأفريقي في الدقيقتين 9 و82.

وهذا التعادل يرفع رصيد الترجي إلى 20 نقطة، بينما يرتفع رصيد الأفريقي إلى 25 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري التونسي للمحترفين.

تشكيل الترجي ضد الأفريقي 

وخاض الترجي بقيادة مديره الفني الروماني ريجيكامب بتشكيل ضم كلا من:

حارس المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: رائد بوشنيبة – حمزة الجلاصي – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: روجير أهولو – زكريا العايب – حسام تقا.

خط الهجوم: قصي معشى – رودريجو رودريجيز – يوسف البلايلي.

تشكيل الأفريقي أمام الترجي 

على الجانب الآخر دفع الفرنسي دافيد بيتوني مدرب الأفريقي بتشكيل ضم:

حارس المرمى: غيث اليفرني.

خط الدفاع: حمزة بن عبده - علي يوسف – ياسين بوعبيد – ويليس تيني.

خط الوسط: أحمد خليل – غيث الصغير – معتز الزمزمي.

خط الهجوم: فيليب كينزومبي – آدم قرب – حمزة الخضراوي.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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