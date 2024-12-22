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وسام أبو علي يواصل كتابة التاريخ مع الأهلي بعد هدفيه ضد بلوزداد - أخبار كلمتك

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وسام أبو علي يواصل كتابة التاريخ مع الأهلي بعد هدفيه ضد بلوزداد - أخبار كلمتك

وسام أبو علي يواصل كتابة التاريخ مع الأهلي بعد هدفيه ضد بلوزداد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 07:47 مساءً - واصل الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، كتابة التاريخ مع الفريق الأحمر بعدما سجل هدفين في شباك شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

وسجل وسام أبو علي التعادل في الشوط الأول بعدما مرر الشحات كرة صوب منطقة الجزاء ارتطمت بقدم المدافع وسددها النجم الفلسطيني على الطائر في الشباك مسجلا التعادل في الدقيقة 45+3، قبل أن يضيف الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 52 بطريقة المعتادة.

ورفع وسام أبو علي رصيده إلى 26 هدف مع الأهلي  مع الأهلي في 37 مباراة بجميع المسابقات، كما صنع 7 أهداف ليساهم في 33 هدفا خلال 37 مباراة خاضها مع الأحمر.

ورفع وسام أبو علي رصيده التهديفي مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا لـ 4 أهداف في 10 مباريات.

كما رفع وسام أبو علي رصيده إلى 4 أهداف من ركلات حرة حيث سجل من قبل ضد سيراميكا كليوباترا مرتين والبنك الأهلي وأخيرا شباب بلوزداد.

وسجل حسين الشحات الهدف الثالث لصالح النادي الأهلي في شباك شباب بلوزداد بالدقيقة 56 من المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لتصبح النتيجة 3-1 لصالح المارد الأحمر.

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مباراة الأهلي وشباب بلوزداد 

سجل أيمن محيوس الهدف الأول لـ شباب بلوزداد في شباك الأهلي بالدقيقة 21 بعد خطأ فادح من محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 42 أجرى الأهلي تبديلا اضطراريا بخروج رضا سليم بسبب الإصابة ودخول بيرسي تاو

وسجل وسام أبو علي هدف تعادل الأهلي في شباك شباب بلوزداد بالدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وعاد وسام أبو علي وسجل الهدف الثاني لصالح النادي الأهلي في شباك شباب بلوزداد بالدقيقة 52 من ركلة حرة مباشرة.

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تشكيل الأهلي لمباراة شباب بلوزداد 

بدأ الأهلي مباراة شباب بلوزداد كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله.

في خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق ومروان عطية ورضا سليم وحسين الشحات 

في خط الهجوم: وسام أبو علي.

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تشكيل شباب بلوزداد أمام الأهلي 

في حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

في خط الدفاع: حسين بن عيادة، شعيب قداد، معاذ حداد، خاسف نوفل محمد.

في خط الوسط: عبد الرؤوف بن غيث، حسين سلمي، جاك مبي.

في خط الهجوم: أيمن محيوس، خانيسا مايو، أيمن محيوس.

ترتيب المجموعة الثالثة قبل مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد 

1-  أورلاندو بايرتس 5 نقاط

2-  الأهلي 4 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- ستاد أبيدجان نقطة  

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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