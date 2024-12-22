الاحتلال يحذر الرئيس الفلسطيني باقتراب انتهاء المدة الممنوحة في مخيم جنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 11:41 مساءً - أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف المنطقة الإنسانية في مواصي خان يونس بزعم وجود أحد عناصر حركة حماس، وفقا لنبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

تحذير الرئيس الفلسطيني

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن إسرائيل أرسلت تحذيرا للرئيس الفلسطيني باقتراب انتهاء المدة الممنوحة للمهمة في مخيم جنين.

استشهاد أكثر من 30 فلسطينيًا بغارتين على خان يونس ومدينة غزة فصائل المقاومة تطالب السلطة الفلسطينية بالتراجع عن الحملة الأمنية في جنين

المقاومة تعلق على اشتباكات جنين

وأصدرت حركة حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي، أمس السبت، بيانا ثلاثيا حول الاشتباكات التي اندلعت بين المقاومة وأمن السلطة الفلسطينية في مخيم جنين.

وقالت فصائل المقاومة في بيانها: "نؤكد حرصنا على احتواء هذه التطورات ومنع توسعها، ونشدد على صون الدم الفلسطيني أولوية قصوى وخط أحمر".

وأكدت المقاومة الفلسطينية في بيانها: "الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني وعدم الانجرار نحو الفتنة الداخلية يُمثّل واجبا وطنيا يقع على عاتق الجميع".

وتابعت: "سلاح المقاومة هو لمواجهة حرب الإبادة في قطاع غزة وللتصدي للاقتحامات والاعتداءات في الضفة المحتلة، وشرعي وطاهر، ولا يجوز المساس به أو استهداف حامليه من الأبطال والمقاومين".

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