الرياضة - 01:13 - حصاد 2024.. أحكام صارمة ضد «السفاحين» و«الذئاب البشرية» (فيديوهات وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:13 مساءً - حصاد 2024.. دونت قائمة أبرز الأحكام الصادرة ضمن حصاد 2024 سيل من القضايا، تنوعت بين قتل الفتيات والأطفال والشباب دون رحمة على يد «شياطين الأنس» في سلسلة من الجرائم التي هزّت قلوب المصريين، ومنهم من اعتقد أنه سيفلت من العدالة مستغلًا سلطته ونفوذه، لكن القانون لا يفرق بين أحد فالجميع سواسية أمام عدالة القانون، فضلًا عن جرائم هتك عرض الأطفال والفتيات بوحشية التي تصدى لها القضاء بإنصاف، وصولًا إلى قضايا المخدرات، ونبرز أهم الأحكام الصادرة في 2024 في هذا التقرير.

إعدام سفاح الجيزة

يعد من أبرز الأحكام التي انضمت تحت «بند» حصاد 2024 هو صدور حكم قضائي بات غير قابل للطعن مرة أخرى، بحق قذافي فراج الشهير بـ «سفاح الجيزة»، وذلك بعد حوالي 4 سنوات من ارتكابه جرائمه وقتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وصديق عمره وسيدتين، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وقضت محكمة النقض، في يوم الأحد الموافق 18 فبراير 2024، برفض الطعن المقدم من دفاع «سفاح الجيزة»، على حكم إعدامه، وأيدت حكم المحكمة.

بدأت سلسلة جرائم «سفاح الجيزة» بقتل المهندس رضا، صديقه، الممول الأساسي لحجم الاستثمارات التي يعمل بها بمصر، وحينما طالبه بأمواله، استدرجه سفاح الجيزة إلى شقته ببولاق الدكرور، ووضع له سمًا في الطعام لإزهاق روحه، وبعدما لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة، حمله المتهم ودفنه داخل إحدى الغرف.

وجاء دور ثاني ضحايا سفاح الجيزة، وهي زوجته فاطمة وتخلص منها بذات الطريقة، ووضع جثتها داخل «فريزر» حتى نقلها ودفنها في «شقة بولاق الدكرور» بجوار جثة صديق عمره.

وبعد فترة، تعرف سفاح الجيزة على فتاة وأراد خطبتها لكنه عشق شقيقتها، وبتهديدات منها تخص فضحه أمام عائلتها، قرر التخلص منها واستخدم نفس الطريقة المعتادة في القتل، ودفنها بجوار جثث ضحاياه السابقين في شقة بولاق الدكرور، موهمًا أسرتها أن ابنتهم تعشق الفن والتمثيل وهربت مع مخرج للعمل معه، حتى لا ينكشف سره.

وفي محافظة الإسكندرية، ارتكب سفاح الجيزة جريمته الرابعة بقتل سيدة أخرى، بعد قصة وهم مدروسة لعبها عليها للاستيلاء على أموالها، وحين رغبتها في استردادها، قرر التخلص منها، واستدرجها إلى مخزن وخنقها ودفنها داخل المخزن.

وبخطأ بسيط من «سفاح الجيزة» ومن شدة طمعه، أراد سرقة منزل والد خطيبته، فسقط في قبضة الأمن، وتوالت سلسة اكتشاف جرائمه، حتى قضت المحكمة بإعدامه، ويواجه مصيره على «طبلية عشماوي».

حبيبة الشماع

أحدثت قضية وفاة حبيبة الشماع بلبلة وضجة واسعة، وأصبحت حديث «السوشيال ميديا»، والتي اشتهرت بضحية الدفاع عن عرضها، ودفعت حياتها ثمنًا لذلك، حتى وصل الأمر إلى ساحات المحاكم لتفصل في الأمر، وبذلك انضمت إلى سلسلة أبرز الأحكام الصادرة في حصاد 2024.

فارقت حبيبة الشماع حياتها عقب مكوثها 3 أسابيع على فراش الموت بأحد المستشفيات، لقفزها من سيارة تابعة لشركة «أوبر» ال سيرها خشية التعدي عليها، على طريق السويس بالقاهرة.

وكشف أحد شهود الواقعة أنه حال سيره بطريق السويس، شاهد حبيبة الشماع حال قفزها من باب سيارة خلفي، كانت تستقلها، خلال سيرها، فتوقف لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة المشار إليها تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قفزت من العربة خشية تحرشه بها.

وبسؤال السائق المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع، أفاد أنه أغلق نوافذ السيارة ورش معطر حتى فوجئ بقيام الفتاة بالقفز من السيارة، فاستكمل سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء.

ومن جانبها، تواصلت الأسبوع مع دفاع حبيبة الشماع، والذي بدوره وكونه مطلع على التحقيقات، كشف أن السائق المتهم، صدرت ضده شكاوى متعددة بتهمة التحرش الجنسي، وأن الممثل القانوني لشركة «أوبر» شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده.

وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة الشروع في خطف حبيبة الشماع عن طريق الإكراه، وأيضًا حيازة جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، فضلًا عن قيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر، والتي قضت بيوم الاثنين الموافق 15 إبريل لعام 2024 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 سنة.

لكن سرعان ما قدم السائق المتهم باستئناف على الحكم الصادر ضده، وبنهاية المطاف، قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2024، ببراءة السائق من تهمة محاولة خطف حبيبة الشماع، بينما قضت بمعاقبته بالسجن 5 سنوات بتهمة تعاطي المواد المخدرة.

قتل الإعلامية شيماء جمال

سطرت قائمة أحكام حصاد 2024، حكم قضائي يثبت أنه لا صوت يعلو عن صوت الحق، ولا يوجد شخص فوق القانون، باعتبار أن المتهم هو قاضي سابق بمجلس الدولة، أقدم على قتل زوجته الإعلامية شيماء جمال.

وحسمت محكمة النقض ذلك الجدل، وقضت، بيوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2024، بتأييد الحكم الصادر بالإعدام شنقًا للقاضي السابق المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال وشريكه في الجريمة عما نسب إليهما من اتهامات.

في بداية الأمر، وقعت عدة خلافات بين الإعلامية شيماء جمال وزوجها، بسبب كثرة تهديدها له بنشر مقطع مصور وصور لعلاقتهما الزوجيـة صوَّرتها دون علمه وفضح أمر زواجهما بين أقران عمله وأمام زوجته الأولى، وطالبته بمبلغ 3 ملايين جنيه لتقبل أن يطلقها دون أن تسيء لمستقبله وسمعته بتلك الفيديوهات المصورة، وفقًا لاعترافاته أمام النيابة العامة.

ولذلك، أعد المتهم، بقتل الإعلامية شيماء جمال خطة مُحكمة للإفلات من تهديداتها، وبليلة تنفيذ الجريمة، أحضر أدواته واستدرجها مزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني، حارس المزرعة، في انتظاره بها، وهناك باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقًا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، ومن ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل ووضعوها في قبر أعدوه سابقًا، وسكبا عليها المادة الحارقة لتشويه معالمها، معتقدين أنهما بذلك فلتا من العدلة، لكن سرعان ما سقطا بقبضة الأمن، وأحالتهما النيابة العامة للمحكمة التي أصدرت الحكم المشار إليه.

سفاح التجمع قاتل فتيات الليل بعد «سهرة حمراء»

ضمت سلسلة أبرز الأحكام الصادرة في حصاد 2024 واحدة من أبشع الجرائم التي لا يمكن أن تخطر على ذهن فرد، فكيف بشاب أن يسلب أرواح 3 فتيات بعد معاشرتهن معاشرة الأزواج في ليالٍ حمراء، وبطرق مفجعة، فضلا عن إلقاء جثتهن في مناطق صحراوية متنوعة، حتى انتهى به المطاف بقيادته لحبل المشنقة.

يوجد في عصرنا الحالي، شاب يدعى كريم وشهرته سفاح التجمع، لكنه أشبه بشياطين الأنس وقابض لأرواح فتيات الليل، ويتلذذ بتعاطي المخدرات معهن ومن ثم قتلهن ومعاشرة جثتهن.

بدأت سلسلة جرائمه بإسقاط أولى ضحاياه المجني عليها نورا، وتعاطيا سويا مخدر الآيس ثم قام بمعاشرتها بوحشية، وهنا طوعت له نفسه الآثمة إزهاق روحها، فأحضر رباط ملابس أعده سلفاً مباغتاً لها من خلفها واعتصر عنقها بذلك الرباط بلا شفقة أو رحمة غير عابئ بتوسلاتها، قاصداً قتلها، وعاشر جثمانها، ومن ثم وضع جثمانها داخل حقيبة قماشية وحملها إلى سيارته الملاكي ليلاً في غفلة عن أعين الجيران، ووضعها داخل صندوق السيارة الخلفي وقادها إلى مكان منعزل بمنطقة رملية صحراوية قريبة من مسكنه، وألقاها، ثم عاد إلى منزله يتعاطى مخدر الآيس.

وبعدها، ظهرت ثاني ضحاياه وهي المجني عليها رحمة، التي تشبه في وجهها وجسدها مواصفات زوجته لبنى، وعاشرها معاشرة الأزواج والتقط العديد من المقاطع المرئية لهما حال معاشرته لها، ومن ثم قتلها خنقاً لتحقيق أغراضه الدنيئة، وعاشر جثمانها، ووصف علاقته مع جثتها بأمتع علاقة، وأخذ جثتها، ووضعها منطوية بحقيبة سفر واصطحبها في سيارته، وألقاها في طريق القاهرة الإسماعيلية.

أما عن ثالث ضحايا سفاح التجمع، وهي المجني عليها أميرة، فبعد أن تعاطيا الجواهر المخدرة «الآيس» سويًا، نفذ خطته المعتادة، وألقى جثتها بطريق الإسماعيلية بور سعيد.

وفي يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر لعام 2024، قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بالتجمع الخامس، بتأييد الحكم الصادر بإحالة أوراق «سفاح التجمع» لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

طالب الدقهلية

واقعة هزّت قلوب المصريين، ارتكبها مدرس بحق تلميذه الشهير بـ «طالب الدقهلية»، وقتله وقطع جسده لأشلاء، طمعًا في سلب بعض الأموال من والده، لكن عدالة المحكمة المصرية أصدرت قرارها الذي انضم إلى «بند» حصاد 2024 لأبرز أحكام السنة.

الطالب إيهاب أشرف عبد العزيز، صاحب الـ 16 عامًا، الذي يفقد حياته على يد مُعلمه، حيلة ماكرة، واستدرجه، إلى غرفة الدرس الخصوصي الخاصة بهما، وأوهمه بأنهما سيقضيان وقتًا ترفيهيًا، ويصوران مقطع فيديو لنشره على مواقع التواصل الاجتماعي ويحصلون على نسب مشاهدات عالية وعوائد مادية باهظة، قائلًا له: «هنجيب سكين ونمشيه على رقبتك.. وفي المونتاج هنعمل تأثيرات مرئية أن الدم بينتشر من رقبتك.. .

ومن براءة طالب الدقهلية، لم يتوقع الغدر من أستاذه، الذي سولت له نفسه، لتسديد طعنة نافذة له أفقدته حياته، ولم يكتفِ بذلك، بل قرر أن يقطع الجثة لأشلاء، ولكونه مدرس فيزياء وكيمياء، ويعلم جيدًا مواطن القوة والضعف بجسد الإنسان، وفقًا لحديث أسرة الضحية لـ كلمتك، أحضر المتهم سلاح الجريمة «سكين»، وشطر الجسد في البداية إلى نصفين: الجزء السفلي والعلوي، وكبّل القديمين بحبل ووضعه داخل الجوال، وألقاه بمصرف مائي، ودفن جزء أخر، محاولًا تضليل قوات الأمن.

لكن لا توجد جريمة كاملة، وعادة يترك الجاني خيطًا يكشف سيل جريمته، ونقطة دماء بسيطة داخل غرفة تنفيذ الجريمة، كشفت المتهم، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، وقررت النيابة العامة إحالته للمحاكمة، وفي يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024، عاقبت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية المتهم بقتل طالب الدقهلية بالإعدام شنقا، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي في إعدامه من مفتي الجمهورية.

حكم ضد المطرب سعد الصغير في حصاد 2024

لم يكن حصاد 2024 بشأن أبرز الأحكام الصادرة بها، مقتصرًا على جرائم القتل والشروع في القتل فقط، بل شملت قضايا المخدرات، وتعد من أبرزهم قضية المطرب سعد الصغير الذي قادته المخدرات لارتداء «الكلابشات» خلف القضبان.

سقط المطرب سعد الصغير بقبضة الأمن أثناء تفتيشه، بمطار القاهرة الدولي عقب عودته من رحلته الغنائية في أمريكا، وإحيائه إحدى الحفلات، حينها عثروا بحوزته على مواد مخدرة ممثلة في سجائر إلكترونية «فيب» بزيت الماريجوانا المخدر.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

ولذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم سعد الصغير إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وخلال سير الجلسات، حاول المطرب سعد الصغير الدفاع عن نفسه، قائلا: «لو لقتوني بشرب حشيش.. أعدموني.. أنا مبشربش مخدرات وقولتلهم في المطار افتحوا السجائر وجربوها»، بينما قدم دفاع المطرب الشعبي سعد الصغير، شهادة مختومة تثبت أن موكله مريض ومصرح له بشهادة طبيب تعاطي الترامادول.

ومن جانبها، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بيوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر 2024، بمعاقبة المطرب الشعبي سعد الصغير، بالسجن المشدد 3 سنوات، في اتهامه بحيازة مخدر الحشيش، وتغريمه 30 ألف جنيه، بينما قضت ببراءته عن تهمة حيازة مخدر الترامادول.

اتهام اللاعب أحمد ياسر المحمدي بهتك عرض فتاة في حصاد 2024

تغلغلت قضايا هتك العرض في قائمة حصاد 2024 لأبرز الأحكام الصادرة خلال السنة، بعدما اتهمت فتاة قطرية، اللاعب أحمد ياسر المحمدي بهتك عرضها والاعتداء عليها رغمًا عنها.

وأبلغت المجني عليها أنها تعرفت على المتهم أحمد ياسر المحمدي عبر تطبيق «إنستجرام»، وحال مقابلتها، ذهبا منزل المتهم، وما أن دخلا حتى صعدت برفقته إلى غرفة نومه وحال تأملها للغرفة دفعها بقوة، فقاومته إلا أنه تمكن من حسر ملابسها لإجبارها على إقامة علاقة رغمًا عنها لكنها تركته واستقلت سيارة أجره بعد أن جمعت أغراضها وعادت لمنزلها وفي صباح اليوم التالي أخبرت والدها بالواقعة وتوجهها إلى قسم الشرطة لتقديم بلاغًا ضده.

وتواصلت الجهات القضائية في دولة قطر مخاطبة الإنتربول من أجل التواصل مع الجهات الأمنية المصرية، للقبض على اللاعب أحمد ياسر المحمدي، لاستكمال التحقيقات على خلفية اتهامه بالاعتداء على فتاة جنسيًا.

وأصدرت هيئة المحكمة حكمًا انضم إلى حصاد 2024 بيوم الأحد الموافق 20 أكتوبر لعام 2024، وقضت بمعاقبة أحمد ياسر المحمدي بالسجن 3 سنوات بتهمة هتك عرض فتاة بقطر.

حصاد 2024 يضم إعدام المتهم بقتل وهتك عرض الطفلة جانيت

قضايا هتك العرض لم تقتصر على الفتيات فقط، بل ضمت الأطفال الذين لا حول لهم ولا قوة، فكيف بطفل أن يغري شابًا ويسول له شيطانه لانتهاكه بوحشيه وهتك عرضه، وذلك ما حدث مع الطفلة جانيت البالغة من العمر 10 أشهر، التي دفعت حياتها ثمنًا لإرضاء «شهوة» شابًا، طمع بسلب أغلى ما تملك، لكن هيئة المحكمة أنصفتها وأصدرت حكمًا انضم لقائمة حصاد 2024 وتحديدًا في «بند» أبرز الأحكام.

وفي يوم 8 أكتوبر 2024، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس بالإعدام شنقًا للمتهم بهتك عرض وقتل الطفلة جانيت وإلقاء جثتها في إحدى حدائق مدينة نصر.

وعن تفاصيل هتك عرض وقتل الطفلة جانيت، تعود حينما دخلت الأم لتأخذ قسطا من الراحة، وتركت رضيعتها، برفقة شقيقتها الكبرى تلهوان سويًا، وخرجت الطفلة الرضيعة بخطوات بطيئة من مسكنها، دون أن ترتدي ملابسها، وحينها، رآها شابًا وهي عارية، فتحركت شهوته الحيوانية وتحول إلى «ذئب بشري»، وحملها بين طيات يديه، وانهال عليها بوحشية وهتك عرضها دون رحمة، وتعالت صرخات الطفلة، وهنا ارتاب من افتضاح أمره، وحاول كتم أنفاسها وخنقها حتى فارقت الطفلة الحياة، ومن ثم ألقاها بإحدى الحدائق في مدينة نصر.