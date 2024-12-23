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مشاهير العرب - احتفالاً بالكريسماس والعام الجديد.. 7 عروض باليه لتشايكوفسكي على مسرح الأوبرا - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - احتفالاً بالكريسماس والعام الجديد.. 7 عروض باليه لتشايكوفسكي على مسرح الأوبرا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - احتفالاً بالكريسماس والعام الجديد.. 7 عروض باليه لتشايكوفسكي على مسرح الأوبرا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:53 مساءً - تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، أيقونة عروضها في أعياد الكريسماس الباليه الكلاسيكي العالمي كسارة البندق لفرقة باليه أوبرا القاهرة، استمرارًا لاحتفالات وزارة الثقافة بالعام الجديد.

وتقام العروض بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسي ومن إخراج أرمينيا كامل وذلك في 7 عروض صباحية ومسائية على المسرح الكبير في الثامنة مساء أيام الخميس، الجمعة، السبت، الأحد، الإثنين، بداية من 26 ديسمبر إلى 30 ديسمبر، بجانب حفل في الثانية من بعد ظهر الجمعة 27 وآخر في الحادية عشرة والنصف صباح الأحد 29 ديسمبر.

عروض باليه كسارة البندق

باليه كسارة البندق كتب موسيقاه الروسي تشايكوفسكى وصمم الرقصات كل من إيفانوف - فايونين والدكتور عبد المنعم كامل، الديكورات سولودوفنيكوف ومحمد الغرباوى والإضاءة المهندس ياسر شعلان، مابينج محمد عبد الرزاق، ويستعرض قدرة مشاعر الحب على تحويل مصائر الأشخاص والتأثير على الأحداث معتمداً على عناصر الإبهار الفنية المتنوعة بالإضافة إلى بعض الخدع البصرية.

عروض باليه كسارة البندق

وتدور قصته حول أحلام الفتاة الصغيرة الجميلة كلارا في ليلة عيد الميلاد بعد تلقيها دمية كسارة البندق من صديق عائلتها العراب وصانع الألعاب دروسليمر كهدية للعام الجديد وإعجابها باللعبة التي تحطمت على يد أخيها فريتز دون قصد فتحزن وتخلد إلى النوم لترى اللعبة عادت لحالتها الأصلية ثم تتحول إلى أمير وسيم وتدور مجموعة من الحكايات الحالمة بين كلارا وأميرها وألعاب عيد الميلاد.

عروض باليه كسارة البندق

يذكر أن باليه كسارة البندق كتب موسيقاه الروسي تشايكوفسكى عام 1891 مستلهماً احدى قصص الكاتب الفرنسي ألكسندر دوما الأب الذى أقتبسها بدوره من رواية كسارة البندق وملك الفئران لأرنست هوفمان وعرض لأول مرة عام 1892 على مسرح دار الأوبرا الإمبراطوري بسان بيترسبورج ويعد أحد أهم العروض الكلاسيكية لفرقة باليه أوبرا القاهرة حيث تم تقديمه لأول مرة على المسرح الكبير عام 1993 ومنذ ذلك الوقت يعرض سنويا في ديسمبر إحتفالاً بالعام الجديد بنفس تصميمات عناصره الفنية من ديكورات وملابس وأزياء وموسيقى حفاظاً على طابعه الكلاسيكي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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