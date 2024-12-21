"ثلاث نساء في غرفة ضيقة"، رواية جديدة عن دار الحكمة بمعرض القاهرة للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 08:45 مساءً - يصدر قريبًا عن بيت الحكمة للثقافة، في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، المجموعة القصصية المعنونة بــ "ثلاث نساء في غرفة ضيقة" للكاتبة هناء متولي.

مجموعة ثلاث نساء في غرفة ضيقة

وتقول هناء متولي عن المجموعة إنها كتبت قصصها على مدار سنوات، وبرؤية بصرية سبقت الكتابة ذاتها، وحاولت فيها كسر الشكل القصصي، وذلك بدمج أشكال سردية متعددة كالمسرح والسيناريو، مع التركيز على الجوانب الفلسفية والإنسانية".

وتضيف:" هي خطوة مهمة في تجربتي، مزجت فيها بين التجريب والفن، وأتمنى أن تجد طريقها.

وعلى ظهر غلاف المجموعة نقرأ" اكتأبت طويلًا لدرجة أنَّ حزنها كان يتساقط بين أقدامنا دون قصد منها، وكُنَّا كلَّما دُسنا عليه؛ تصل مرارته إلى حلوقنا، سئمنا جميعًا من الحزن، وسئمنا من وفائها لحزنها؛ فأرغمناها –تقريبًا- على الزواج من رجل هبط علينا في لحظة خاطفة ومُشوَّشة.

الحزن تعتاده، حتَّى إنَّه في أغلب الأحيان لا يقتلك، بل تعايشه وتهادنه وتمدُّ معه جسرًا طويلًا ومُمهَّدًا للصداقة، لكنَّ القتل الحقيقيَّ يختبئ وراء القهر والإجبار، ذبلت "نور" وانطفأت آخر شعلة مضيئة بين عينيها، تلك الشعلة التي كان يُبقي عليها إخلاصها لحبها الراحل، ذابت حتَّى تلاشت وانكمشت، حتَّى إنَّك إذا أطلتَ النظر إليها؛ رأيت بُقعًا من الدَّم الأزرق المُتجلِّط تسدُّ عروقها".



يشار إلى أن “ثلاث نساء في غرفة ضيقة” مجموعة قصصية تعتمد تقنيات سردية حداثية، تستكشف قضايا الوجود، الهوية، والاختيار عبر نصوص تمزج بين أشكال مختلفة من السرد. تسجل لحظات نسائية خاصة، مقدمة تجربة أدبية تجمع بين العمق الإنساني والتجريب الفني.

هناء متولي

هناء متولي هي كاتبة مصرية صدر لها العديد من الأعمال الأدبية منها، رواية يوم آخر للقتل عن الدار المصرية اللبنانية، رواية أسرار سفلية عن دار أطلس للنشر والتوزيع.

وصلت للقائمة الطويلة في جائزة الدوحة للدراما عن مسرحية "الفلاسفة لا يعرفون الحب".

حازت منحة مؤسسة المورد الثقافي عن مشروع رواية "كفر البراغيث"، ومنحة مؤسسة مفردات بروكسل عن الكتابة الإبداعية لعام 2020.

كما حازت جائزة سعاد الصباح للإبداع العربي عام 2019، عن المجموعة القصصية "التنفس بحرية أثناء السقوط".

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