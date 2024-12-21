مشاهير العرب - موعد ومكان الحفل المقبل لـ بهاء سلطان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 08:36 مساءً - يستعد الفنان بهاء سلطان، لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات عيد الميلاد المجيد في 7 يناير المقبل، ومن المتوقع أن يقدم باقة من أفضل أعماله الغنائية.

وفي هذا السياق، أعلن بهاء سلطان عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن حفله في 7 يناير، قائلا: «بهاء سلطان لايف في فاميلي بارك القاهرة الجديدة يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، مستنيكم في فيلم فاميلي بارك يوم 7 يناير 2025.

آخر أعمال بهاء سلطان

وكانت آخر أعمال بهاء سلطان، طرحه لأغنية حب حياتي، من فيلم «الهوى سلطان»، وذلك بعدما اقتربت إيراداته من حاجز الـ 80 مليون جنيه.

وأغنية «حب حياتي» لـ بهاء سلطان، من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع توما.

وتتضمن كلمات أغنية «حب حياتي» الآتي: «ماحدش شاف حب حياتي؟، هو اتاخر ولا دا عادي؟، هو انا شفاف للدرجادي، ولا في ايه، اجيله من هنا دا يقوم ماشي، حد شافه هنا لا مجاشي، ايه يا شريك العمر ازيك، لو مش جي ابعت حاجة زيك، أو لو ناوي تتاخر عندك، اجيلك فين؟، اجيله من هنا دا يقوم ماشي، حد شافه هنا لا مجاشي، محدش شاف العوض ال؟، هيجى ويعمل عندي اللالي».

أبطال فيلم الهوى سلطان

فيلم الهوى سلطان، يضم في بطولته مجموعة من نجوم الفن المصري، أبرزهم: منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.