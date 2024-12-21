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مشاهير العرب - بعد طرحه داخل مصر.. نسمة محجوب تروج لـ فيلم «الأسد الملك» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد طرحه داخل مصر.. نسمة محجوب تروج لـ فيلم «الأسد الملك» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد طرحه داخل مصر.. نسمة محجوب تروج لـ فيلم «الأسد الملك» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 08:36 مساءً - أعربت الفنانة نسمة محجوب، عن سعادتها بالمشاركة في فيلم «الأسد الملك»، الذي طرح مؤخرًا في عدة سينمات داخل مصر وبعض الدول العربية.

وكتبت محجوب عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «مبسوطة جدًا بأدائي لصوت شخصية «أفيا» في فيلم موفاسا «الأسد الملك»، وكمان أغنية (ميليلى).. الفيلم موجود في سينمات مصر- السعودية- الكويت، متحمسة تشوفوه ومستنية رأيكم».

أبطال فيلم Mufasa: The Lion King

شارك في بطولة فيلم «الأسد الملك»، عدد من نجوم الفن في هوليوود، أبرزهم: عبد ساليس، ثانديوي نيوتن، ثيو سومولو، تيفاني بون، دومينيك جينينغز، ليني جيمس، أنيكا نوني روز، بريستون نيمان، بيلي إيشنر، كلفن هاريسون جونيور، فوليك أولوفويكو، برالين رانكينز، ثوسو مبيدو، جوانا جونز، كاجيسو ليديجا، مادس ميكلسن.، شيلا أتيم، كيث ديفيد، آرون بيير، بلو آيفي كارتر، جون كاني، دونالد جلوفر، بيونسيه نولز كارتر، سيث روجن.

واستكمل الفيلم أحداث الجزء الأول الذي صدر عام 2019، حيث يصبح «سيمبا» ملك المدينة، ومسيطرًا على أراضي الكبرياء في تنزانيا، ويبدأ في التجول والبحث عن آثار تكشف له سيرة والده الراحل «موفاسا» وكيف أصبح الحاكم القوي والحكيم الذي علمه كل ما يعرفه، ويشاركه في الرحلة صديقه الأمير الشاب تاكا وأصبح الثنائي قريبين مثل الأخوين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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