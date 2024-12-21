مشاهير العرب - «سيبك مين قال».. إيهاب توفيق يطرح أحدث أعماله بالتعاون مع عصام كاريكا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 08:36 مساءً - طرح الفنان إيهاب توفيق، اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «سيبك مين قال»، بالتعاون مع الفنان عصام كاريكا، والتي تأتي بعد غياب طويل له.

وأغنية «سيبك مين قال» لـ إيهاب توفيق، من كلمات محمود صلاح وألحان عصام كاريكا وتوزيع باسم منير.

وتضمنت كلمات أغنية «سيبك مين قال» الآتي: «سيبك مين قال، سيبك مين حكي، لما بشوفك قلبي يدق واحس بتكتكه، سيبك مين قال سيبك، سيبك من حكي، لما بشوفك قلبي يدق واحس بتكتكه، أنا من غرامك خلاص قلبي اشتكى، ياللي ملكت قلبي وغيرت المملكة، أنا من غرامك خلاص قلبي اشتكى، ياللي ملكت قلبي وغيرت المملكة، ياللي ملكت قلبي وغيرت المملكة غيرت المملكة، يا حتة بونبونى».

آخر أعمال إيهاب توفيق

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان إيهاب توفيق، كانت أغنية «أيوه يا غشاش»، الذي طرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

أغنية «أيوة يا غشاش»، من كلمات خالد البشبيشي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى نور، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: «تبين غير المتداري جواك على طول، وكمان في عينيك حكايات دايماً عكس ما بتقول، بتبين غير المتداري جواك على طول، وخلاص مفيهاش راجعه مابينا وإنت المسؤول»