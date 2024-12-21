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خبيرة أبراج تكشف ما يخبئه عام 2025 لـ أسماء جلال من مفاجآت - أخبار كلمتك

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خبيرة أبراج تكشف ما يخبئه عام 2025 لـ أسماء جلال من مفاجآت - أخبار كلمتك

خبيرة أبراج تكشف ما يخبئه عام 2025 لـ أسماء جلال من مفاجآت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 08:05 مساءً - احتلت الفنانة الشابة أسماء جلال صدارة الأكثر بحثا بمحركات جوجل على مدار الأشهر الماضية، على خلفية مشاركتها بمجموعة كبيرة من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية والمسرحية الناجحة، والتي لاقت صدي واسعا بين الجمهور العربي، مما جعل اسمها الأعلى تداولًا بين فنانات جيلها، إضافة لتصدرها التريند بسبب العديد من إطلالتها البراقة والجريئة.

ومع قدوم العام الجديد.. كشفت خبيرة علم الفلك والأبراج عبير فؤاد عما يخبئه 2025 من مفاجآت لــ أسماء جلال، والتي تنتمي لمواليد برج الجوزاء.

 

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إذ قالت عبير فؤاد من خلال “كلمتك”: في عام 2025 لدي أسماء جلال شعور بالحزن والغضب.. وتميل لإنهاء تعاقد مع جهة ما بشكل نهائى.

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وأضافت خبيرة الأبراج: على رغم الحزن والغضب المحملة بهما أسماء جلال.. إلا أن الحظ يحالفها جدا طوال العام، وستكون متألقة في العديد من المهرجانات الدولية، فالحظ يحالفها في السفر.

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معلومات عن الفنانة أسماء جلال

وأسماء جلال من مواليد 22 مايو 1995، بدأت مشوارها الفني عام 2017. شاركت في عددٍ من الأعمال (مسلسلات وأفلام)، وهي حاصلة على بكالوريوس في الإعلام.

من أشهر أفلامها: وش فى وش، عروستي، الصندوق الاسود، ولاد رزق 3 والحارث.. ومن أشهر أعمالها بالتليفزيون مسلسلات؛ الهرشة السابعة، خلى بالك من زيزي، الأب الروحي، لا تطفى الشمس،  الغرفة 207، وكلبش.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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