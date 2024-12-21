خبيرة أبراج تكشف ما يخبئه عام 2025 لـ أسماء جلال من مفاجآت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 08:05 مساءً - احتلت الفنانة الشابة أسماء جلال صدارة الأكثر بحثا بمحركات جوجل على مدار الأشهر الماضية، على خلفية مشاركتها بمجموعة كبيرة من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية والمسرحية الناجحة، والتي لاقت صدي واسعا بين الجمهور العربي، مما جعل اسمها الأعلى تداولًا بين فنانات جيلها، إضافة لتصدرها التريند بسبب العديد من إطلالتها البراقة والجريئة.

ومع قدوم العام الجديد.. كشفت خبيرة علم الفلك والأبراج عبير فؤاد عما يخبئه 2025 من مفاجآت لــ أسماء جلال، والتي تنتمي لمواليد برج الجوزاء.

إذ قالت عبير فؤاد من خلال “كلمتك”: في عام 2025 لدي أسماء جلال شعور بالحزن والغضب.. وتميل لإنهاء تعاقد مع جهة ما بشكل نهائى.

وأضافت خبيرة الأبراج: على رغم الحزن والغضب المحملة بهما أسماء جلال.. إلا أن الحظ يحالفها جدا طوال العام، وستكون متألقة في العديد من المهرجانات الدولية، فالحظ يحالفها في السفر.

معلومات عن الفنانة أسماء جلال

وأسماء جلال من مواليد 22 مايو 1995، بدأت مشوارها الفني عام 2017. شاركت في عددٍ من الأعمال (مسلسلات وأفلام)، وهي حاصلة على بكالوريوس في الإعلام.

من أشهر أفلامها: وش فى وش، عروستي، الصندوق الاسود، ولاد رزق 3 والحارث.. ومن أشهر أعمالها بالتليفزيون مسلسلات؛ الهرشة السابعة، خلى بالك من زيزي، الأب الروحي، لا تطفى الشمس، الغرفة 207، وكلبش.



ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.