الرياضة - 12:53 - أقربها عيد الميلاد.. جدول الإجازات والعطلات الرسمية في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:53 مساءً - جدول الإجازات والعطلات الرسمية.. مع اقتراب بداية عام ميلادي جديد، يبحث العديد من الموظفين والعاملين بقطاعات الدولة، عن جدول الإجازات والعطلات الرسمية في 2025.

جدول الإجازات والعطلات الرسمية

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص جدول الإجازات والعطلات الرسمية لعام 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هــنـــــــــــا.

جدول الإجازات والعطلات الرسمية ليناير

أولى إجازات شهر يناير 2025 الرسمية هي إجازة عيد الميلاد المجيد والتي توافق يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، وتكون ثاني أيام إجازات يناير الرسمية، يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة عيد الشرطة المصرية.

جدول العطلات الأسبوعية لشهر يناير

- يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025 عطلة أسبوعية.

- يوم السبت الموافق 4 يناير 2025 عطلة أسبوعية.

- يوم الجمعة الموافق 10 يناير 2025 عطلة أسبوعية.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 عطلة أسبوعية.

- يوم الجمعة الموافق 17 يناير 2025 عطلة أسبوعية.

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025 عطلة أسبوعية.

- يوم الجمعة الموافق 24 يناير 2025 عطلة أسبوعية.

- يوم الجمعة الموافق 31 يناير 2025 عطلة أسبوعية.

جدول الإجازات والعطلات الرسمية في 2025

- الثلاثاء الموافق 7 يناير إجازة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

- السبت الموافق 25 يناير إجازة بمناسبة عيد الشرطة.

- الاثنين 31 مارس إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

- الاثنين الموافق 21 أبريل إجازة بمناسبة عيد شم النسيم.

- الجمعة الموافق 25 أبريل إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء.

- الخميس الموافق 1 مايو إجازة بمناسبة عيد العمال.

- الخميس الموافق 5 يونيو إجازة بمناسبة يوم وقفة عرفات.

- الجمعة الموافق 6 يونيو إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

- السبت الموافق 7 يونيو إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

- الخميس الموافق 26 يونيو إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية.

- الاثنين الموافق 30 يونيو إجازة بمناسبة ثورة 30 يونيو.

- الأربعاء الموافق 23 يوليو إجازة بمناسبة عيد الثورة.

- الخميس الموافق 4 سبتمبر إجازة بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.

- الإثنين الموافق 6 أكتوبر إجازة بمناسبة عيد القوات المسلحة وانتصارات أكتوبر المجيدة.