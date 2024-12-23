الرياضة - 09:45 - توقعات الأبراج وحظك اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 09:45 صباحاً - الأبراج.. يبحث العديد من الأشخاص عن توقعات الأبراج وحظك اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024، متسائلين عن ما يحمله الفلك لهم على مختلف الأصعدة.

توقعات برج الحمل اليوم

مهنيًا: الوقت لصالحك لتعزيز ثقتك بنفسك وبقراراتك ولتنجح في اجتياز عائق مهم.

عاطفيًا: يوم متقلب فالواقع يتطلب منك التصالح والتفاهم مع الشريك وكل ما عدا ذلك يوتر العلاقة بينكما.

صحيًا: رياضة المشي يومياً من أكثر الرياضات فائدة للصحة.

توقعات برج الثور اليوم

مهنيًا: حاول أن تعيد النظر في أمر يستجد فجأة في حياتك المهنية واحذر التوتر في هذا اليوم الضاغط الذي يحمل صراعات وتشنجات ومسؤوليات كبيرة، حاول أن تعمل بهدوء وابتعد عن المشاكل ولا تعطي أوامر وخفف من الانتقادات.

عاطفيًا: رحلة مشتركة طويلة قد توطد التقارب بينك وبين الشريك، وتنعش الحب مجدداً.

صحيًا: تشعر بسعادة وفرح ويغمر قلبك النشاط الكبير ويساعدك على تخطي جميع العراقيل.

توقعات برج الجوزاء اليوم

مهنيًا:لا تزال الظروف واعدة وحمل أخبارا مفرحة.

عاطفيًا: تخلص من بعض النزاعات العاطفية وخصوصا اختلاف مواقفك عن مواقف الشريك تجاه بعض الأحداث والأوضاع.

صحيًا: الصحة جيدة إجمالاً لكن لا ترهق جسدك، عليك الابتعاد عن الأجواء السلبية التي توترك وتدخل القلق إلى عقلك.

توقعات برج السرطان اليوم

مهنيًا: تتحسن الظروف فتكون في قلب الحدث، أمورك سهلة تسير بشكل إيجابي تقفز فوق الحواجز وترفع رصيدك، يوم سريع إيجابي يحمل حلولا وأفكارا مبدعة ما يجعلك أنت وحدك محور الأمور، باستطاعتك تحقيق المستحيل إذا كنت صاحب إرادة وتصميم ومتحمسا للجديد.

عاطفيًا: ثقتك العالية بالنفس تثير إعجاب الشريك بك، فيقف إلى جانبك لمؤازرتك في جميع خطواتك.

صحيًا: نوم الساعات المطلوبة ضمان لبدء يوم جديد بنشاط وحيوية.

توقعات برج الأسد اليوم

مهنيًا: تدخل يوما مرهقا متعبا يحمل مواقف متشنجة وفقدان للتواصل، كن هادئا ولا تحمل المحيط أخطاءك، حاول أن تكتفي بأمور بسيطة.

عاطفيًا: فرص المصالحة قوية ولا تقبل الشك، لكنّ النقاش قد يتطور ويحتدم، فكن صبوراً وموضوعيّاً.

صحيًا: استغلّ الأوقات الجيدة لتستريح من عناء العمل والقيام برحلات ترفيهية.

توقعات برج العذراء اليوم

مهنيًا: النظرة مختلفة للأمور في هذا اليوم الواعد بالنجاح والتسهيلات على أنواعها، ويعطيك زخم وشجاعة وحظ، حاول أن تستفيد من نوعية الوقت الجيدة لانطلاق بمشاريع مهنية جديدة.

عاطفيًا: تخلص من بعض الاضطراب في العلاقة بالشريك، لتعود الثقة الكاملة بينكما.

صحيًا: البقاء بصحة جيدة سببه الرياضة اليومية وخصوصا في ساعات الصباح.

توقعات برج الميزان اليوم

مهنيًا: يوم جيد يحمل مسؤوليات متنوعة مختلفة، أنت متمكن من قدراتك، لديك طاقة إضافية وقوة كبيرة وفرص مالية للبيع والشراء.

عاطفيًا: تتمتع بطاقة كبيرة لتعيش حياة عاطفية صاخبة تضيف الإثارة إلى حياتك.

صحيًا: قد تشعر بقلق نفسي يجعلك فاقد القدرة على التركيز، هذا يوم عابر.

توقعات برج العقرب اليوم

مهنيًا: يوم جيد جدا، وأخيرا يبتسم لك الحظ مع وصول القمر إلى برجك الذي يحمل معه قصصا إيجابية.

عاطفيًا: تعيش حياة عاطفية على مستوى عال، وتظهر لكل من حولك صورة إيجابية عنك، وتمنحهم الإحساس بالثقة والمحبة.

صحيًا: أنت شديد الانهماك بأعمالك وقد ترهق نفسك وتهمل صحتك، ولكن مع قليل من الراحة الجسدية تسترد عافيتك وطاقتك.

توقعات برج القوس اليوم

مهنيًا: يحمل اليوم تراجع بالمعنويات، مشاكل توتر ركود ونوع من أنواع الاضطرابات، يوم متعب نفسيا ومعنويا لا يعطيك حقك، حاول أن توفر الطاقات الفترة القادمة ولا تتلاعب بأعصاب الآخرين.

عاطفيًا: تتحلى بالقدرة الكافية للتعامل مع الشريك ومعرفة ما يكنه لك من مشاعر.

صحيًا: راقب صحتك وابتعد عن التشنّج الجسدي والفكري.

توقعات برج الجدي اليوم

مهنيًا: تخدم مصالحك في هذا اليوم الجيد تحت تأثير القمر من العقرب الذي يفتح أمامك مجالات جديدة وفرصا وحلولا متنوعة ويدعوك إلى بعض التفكير الجدي في موضوع وجودي وحياتي مهم جداً.

عاطفيًا: احذر إحراج الشريك ما دامت الأمور لم تصل إلى طريق مسدود، لأن عواقب ذلك قد لا تحتملها لاحقاً.

صحيًا: حان الوقت لحسم وضعك الصحي، فالمستقبل غير مطمئن إذا استمرت الأمور على هذا النحو.

توقعات برج الدلو اليوم

مهنيًا: تخف الحظوظ قليلا مع انتقال القمر إلى العقرب أي إلى مربع مع برجك بحيث يكون بانتظارك يوما طويلا، حاول أن تكون مرنا ودبلوماسيا واعتمد لغة الحوار.

عاطفيًا: تعيش تقاربا مع أحدهم يطلب منك الحب ويمنحك المزيد من الشغف.

صحيًا: تتغلب على جميع المشكلات الصحية وتزداد نشاطاً فتشعر بطاقة كبيرة وبالرغبة في الخروج من البيت والتنزه.

توقعات برج الحوت اليوم

مهنياً: الأجواء جيدة جدا لتصحيح وترميم وترطّب الأجواء، التأثيرات من العقرب تخدم مصالحك بشكل كبير فتكثر التسهيلات، كما سيكون بانتظارك تسوية معينة حاول أن تشتغل عليها.

عاطفيًا: حبيب قديم يعود من الماضي إنما ليدفعك هذه المرة إلى الارتباط بعلاقة عاطفية جدية.

صحيًا: لا تهمل نوعية طعامك ولا تسترسل في السهر فأنت معرّض للإرهاق بسرعة بسبب تعثر الأوضاع.