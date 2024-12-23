«الثقافة» تعلن عن آخر موعد لاستقبال جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

«الثقافة» تعلن عن آخر موعد لاستقبال جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:07 - رئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:07 - رئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:07 - انخفاض حاد في المعدن الأصفر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:07 - انخفاض حاد في المعدن الأصفر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:07 - وزير التعليم العالي يشهد إعلان نتائج الإصدار الثالث من تصنيف سيماجو الإسباني - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:07 - وزير التعليم العالي يشهد إعلان نتائج الإصدار الثالث من تصنيف سيماجو الإسباني - أخبار كلمتك

الكويت تتخذ قرارا صارما بشأن منح جنسيتها للأجانب - أخبار كلمتك

الكويت تتخذ قرارا صارما بشأن منح جنسيتها للأجانب - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الأرز في السوق اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الأرز في السوق اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم، قفزة في سعر الليمون بسوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم، قفزة في سعر الليمون بسوق العبور - أخبار كلمتك

مايا مرسي تتوجه إلى البحرين للمشاركة في اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب - أخبار كلمتك

مايا مرسي تتوجه إلى البحرين للمشاركة في اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب - أخبار كلمتك

القومي للبحوث يتصدر تصنيف سيماجو بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا - أخبار كلمتك

القومي للبحوث يتصدر تصنيف سيماجو بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا - أخبار كلمتك

"بداية" تطلق بودكاست لتسليط الضوء على قصص النجاح ورفع الوعي بأهداف التنمية البشرية - أخبار كلمتك

"بداية" تطلق بودكاست لتسليط الضوء على قصص النجاح ورفع الوعي بأهداف التنمية البشرية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 01:48 - الأزهر يقرر إعادة فتح التسجيل لاستمارات الشهادتين الابتدائية والإعدادية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 01:48 - الأزهر يقرر إعادة فتح التسجيل لاستمارات الشهادتين الابتدائية والإعدادية - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:48 - الأزهر يقرر إعادة فتح التسجيل لاستمارات الشهادتين الابتدائية والإعدادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:48 مساءً - استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، إعادة فتح باب تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الإلكترونية، بشكل استثنائي للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل.

مد فترة تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تقرر فتح باب تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الإلكترونية، بداية من غد الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر الجاري، ويستمر التسجيل حتى الخميس 26 من نفس الشهر.

استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

رابط تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

وأشار القطاع، إلى أنه يمكن للطلاب تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية قبل انتهاء مدة التسجيل، من خلال زيارة موقع إدارة شؤون الطلاب ببوابة الأزهر الشريف، مــــن هـــنــــــــــــــــــا.

طريقة تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

الخطوة الأولى: الدخول على موقع إدارة شؤون الطلاب.

الخطوة الثانية: إدخال الرقم القومي والرقم السري.

الخطوة الثالثة: تسجيل البيانات المطلوبة.

الخطوة الرابعة: التأكد من صحة البيانات المكتوبة في الاستمارة.

الخطوة الخامسة: رفع الصورة الشخصية للطالب.

الخطوة الأخيرة: الضغط على تسجيل.

استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية

- إيصال دفع المصروفات الأصلي، مع نسخة منه.

- إيصال دفع رسوم الامتحان، وإحضار نسخة منه.

- 4 صور شخصية مقاس 4*6، بخلفية بيضاء ومدون عليها اسم الطالب الرباعي.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية

- 6 صور شخصية للطالب مقاس 4*6، بخلفية بيضاء ومدون عليها الاسم الرباعي.

- صورة الاستمارة الإلكترونية.

- صورة من شهادة الميلاد المتعلقة بك.

- طابع فئة 10 جنيهات.

- صورة من بطاقة ولي أمر.

- إيصال سداد المصروفات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية.

- إيصال دفع المصروفات الدراسية.

- طابع فئة 3 جنيهات للراسبين.

- إيصال دفع رسوم الامتحان.

- وكافة هذه المستندات يتم وضعها داخل دوسيه بلاستيك.

تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

وتم فتح باب تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية لأداء امتحانات الفصل الدراسي الجاري، بداية من يوم الأحد الموافق 1 من شهر ديسمبر الجاري، وتم غلق الباب يوم الخميس الماضي 19 ديسمبر.

اقرأ أيضاً
رابط تسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 وموعد الامتحانات

خطوة بخطوة.. طريقة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024-2025

اليوم.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 08:52 - من قبلي لـ بحري.. مواعيد القطارات اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق