الرياضة - 01:48 - الأزهر يقرر إعادة فتح التسجيل لاستمارات الشهادتين الابتدائية والإعدادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:48 مساءً - استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، إعادة فتح باب تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الإلكترونية، بشكل استثنائي للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل.

مد فترة تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تقرر فتح باب تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الإلكترونية، بداية من غد الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر الجاري، ويستمر التسجيل حتى الخميس 26 من نفس الشهر.

رابط تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

وأشار القطاع، إلى أنه يمكن للطلاب تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية قبل انتهاء مدة التسجيل، من خلال زيارة موقع إدارة شؤون الطلاب ببوابة الأزهر الشريف، مــــن هـــنــــــــــــــــــا.

طريقة تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

الخطوة الأولى: الدخول على موقع إدارة شؤون الطلاب.

الخطوة الثانية: إدخال الرقم القومي والرقم السري.

الخطوة الثالثة: تسجيل البيانات المطلوبة.

الخطوة الرابعة: التأكد من صحة البيانات المكتوبة في الاستمارة.

الخطوة الخامسة: رفع الصورة الشخصية للطالب.

الخطوة الأخيرة: الضغط على تسجيل.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية

- إيصال دفع المصروفات الأصلي، مع نسخة منه.

- إيصال دفع رسوم الامتحان، وإحضار نسخة منه.

- 4 صور شخصية مقاس 4*6، بخلفية بيضاء ومدون عليها اسم الطالب الرباعي.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية

- 6 صور شخصية للطالب مقاس 4*6، بخلفية بيضاء ومدون عليها الاسم الرباعي.

- صورة الاستمارة الإلكترونية.

- صورة من شهادة الميلاد المتعلقة بك.

- طابع فئة 10 جنيهات.

- صورة من بطاقة ولي أمر.

- إيصال سداد المصروفات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية.

- إيصال دفع المصروفات الدراسية.

- طابع فئة 3 جنيهات للراسبين.

- إيصال دفع رسوم الامتحان.

- وكافة هذه المستندات يتم وضعها داخل دوسيه بلاستيك.

تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

وتم فتح باب تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية لأداء امتحانات الفصل الدراسي الجاري، بداية من يوم الأحد الموافق 1 من شهر ديسمبر الجاري، وتم غلق الباب يوم الخميس الماضي 19 ديسمبر.