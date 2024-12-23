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نتنياهو: هجومنا على اليمن ليس الأخير ونواصل تدمير محور الشر الإيراني - أخبار كلمتك

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نتنياهو: هجومنا على اليمن ليس الأخير ونواصل تدمير محور الشر الإيراني - أخبار كلمتك

نتنياهو: هجومنا على اليمن ليس الأخير ونواصل تدمير محور الشر الإيراني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 06:10 مساءً - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين: "هجومنا على اليمن لن يكون الأخير ونواصل تدمير محور الشر الإيراني".

واستكمل نتنياهو: "لن نغض الطرف عن إيران وعلينا إزالة تهديدها ومنعها من امتلاك سلاح نووي".

 

ارتكاب 5 مجازر جديدة في غزة وحصيلة الشهداء تصل لـ 45317

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 58 شهيدا و86 مصابا خلال 24 ساعة.

وأكدت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 45.317 شهيدا و107.713 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

 

الأونروا: كل الحروب لها قواعد إلا في غزة

وقالت وكالة الأونروا، مساء أمس الأحد، إن كل الحروب لها قواعد إلا في قطاع غزة فقد تم كسر كل القواعد. 

وأضافت الأونروا: "الهجمات على المدارس والمستشفيات في غزة باتت أمرا شائعا ولا ينبغي للعالم التعود على المشهد".

 

بلدية غزة تحذر من كارثة بيئية في القطاع

كذلك حذرت بلدية غزة، في بيان صادر عنها الأحد، من انهيار بيئي بسبب شح المياه وتسرب الصرف الصحي وتراكم النفايات بمدينة غزة نتيجة العدوان. 

وقالت بلدية غزة في بيانها:" نحذر من تدفق المياه العادمة إلى بركة الشيخ رضوان نتيجة تعطل محطات الصرف الصحي بسبب عدوان الاحتلال". 

وأضافت:" الاحتلال دمر أكثر من 85% من المعدات الهندسية الثقيلة و50% من آليات الصرف الصحي ومعالجة النفايات".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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