صبحي يشهد مراسم إجراء قرعة دوري مراكز الشباب لكرة اليد 2024 في نسخته الأولى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:31 مساءً - أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن دوري مراكز الشباب لكرة اليد في نسخته الأولى يمثل خطوة هامة نحو تطوير الرياضة في مراكز الشباب، ويهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة وتعزيز روح المنافسة بين الشباب في مختلف المحافظات، واكتشاف المواهب الشابة، بالإضافة إلى تطوير مهارات اللاعبين في كرة اليد، وبناء قاعدة عريضة من لاعبي كرة اليد الموهوبين، وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

جاء ذلك خلال حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مراسم إجراء قرعة دوري مراكز الشباب لكرة اليد في نسخته الأولى، والذي يهدف إلى تعزيز روح المنافسة بين الشباب وتوفير فرص متكافئة لممارسة هذه الرياضة في جميع المحافظات.

وأشار صبحي، إلى أن الوزارة تعمل على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذا الدوري، بما في ذلك وضع الشروط العامة ونظام التحكيم، وذلك بالتعاون مع لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد، موضحاً أن هذا الدوري سيساهم في رفع مستوى كرة اليد المصرية بشكل عام، متمنياً أن يكون هذا الدوري بداية لانطلاقة جديدة لكرة اليد المصرية، وأن نشهد في المستقبل القريب المزيد من الإنجازات على المستوى العربي والقاري والدولي.

وفي ختام كلمته، أعلن وزير الشباب والرياضة عن إطلاق اسم الراحل عامر حمدي مدير إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية على النسخة الأولى من دوري مراكز الشباب لكرة اليد، تكريماً للراحل على ما قدمه خلال فترة عملة بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.