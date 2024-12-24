محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:46 صباحاً - اعتمد محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم، اليوم، حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز المدن، وذلك في إطار خطط المحافظة لتطوير الأداء الإداري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ قنا أن الحركة تهدف إلى ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية، وتعزيز الكفاءة الإدارية والتنظيمية بما يخدم التنمية المحلية، مؤكدًا أن الاختيارات تمت بناءً على معايير الكفاءة والالتزام وخدمة الصالح العام.

وشملت الحركة تكليف عدد من القيادات الشابة في مواقع جديدة، بالإضافة إلى إعادة توزيع بعض الكفاءات المتميزة على مراكز أخرى لتحقيق الاستفادة القصوى من خبراتهم.

وشدد المحافظ على جميع القيادات الجديدة ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، والتفاعل المباشر مع مشكلات المواطنين، والإسراع في إنجاز المشروعات التنموية.