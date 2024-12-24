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أودينيزي يكسر عقدة أمام فيورنتينا عمرها 17 عاما في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

أودينيزي يكسر عقدة أمام فيورنتينا عمرها 17 عاما في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

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أودينيزي يكسر عقدة أمام فيورنتينا عمرها 17 عاما في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

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أودينيزي يكسر عقدة أمام فيورنتينا عمرها 17 عاما في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

أودينيزي يكسر عقدة أمام فيورنتينا عمرها 17 عاما في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 06:30 صباحاً - نجح فريق أودينيزي في العودة بانتصار من ملعب فيورنتينا، للمرة الأولى منذ عام 2007، بعدما حول تأخره إلى فوز (2-1)، أمس الاثنين، ضمن المرحلة ال17 من الدوري الإيطالي.

 

آخر فوز حققه أودينيزي خارج ملعبه أمام فيورنتينا

وخالف فريق أودينيزي التوقعات، وأسقط فيورنتينا في معقله لأول مرة، منذ تغلبه عليه (2-1) أيضا، في 11 نوفمبر من عام 2007، بهدفي فابيو كوالياريلا والأيقونة أنتونيو دي ناتالي.

وبهزيمته الأولى على أرضه والثالثة هذا الموسم، تجمد رصيد فريق المدرب رافاييلي بالادينو عند 31 نقطة، في المركز الخامس، بفارق الأهداف أمام يوفنتوس السادس.

في المقابل، رفع أودينيزي رصيده إلى 23 نقطة، في المركز التاسع.

 

أهداف مباراة فيورنتينا ضد أودينيزي 

واستهل فيورنتينا اللقاء بأفضل طريقة، إذ تقدم منذ الدقيقة الثامنة، من ركلة جزاء نفذها مويس كين.

وأعاد أودينيزي المواجهة إلى نقطة الصفر، منذ الثواني الأولى للشوط الثاني، بهدف للورينتسو لوكا، بعد تمريرة من الهولندي يورجن إيكيلينكامب (49).

واكتملت المفاجأة حين سجل أودينيزي هدف الانتصار، في الدقيقة 57 بواسطة تسديدة رائعة، من خارج منطقة الجزاء، للقائد الفرنسي فلوريان توفان (57).

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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