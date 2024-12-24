الرياضة - 11:06 - موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري الممتاز بعد التعثر أمام طلائع الجيش - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:06 - موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري الممتاز بعد التعثر أمام طلائع الجيش - أخبار كلمتك

جروس: الأجنبي يجب أن يقدم الفارق ولن أحدد اليوم الراحلين عن الزمالك - أخبار كلمتك

جروس: الأجنبي يجب أن يقدم الفارق ولن أحدد اليوم الراحلين عن الزمالك - أخبار كلمتك

الأزمات تضرب شباب بلوزداد بعد الخسارة بسداسية من الأهلي - أخبار كلمتك

الأزمات تضرب شباب بلوزداد بعد الخسارة بسداسية من الأهلي - أخبار كلمتك

استعدادا للضربة العسكرية.. الحوثيين يرفعون جاهزية المستشفيات في صنعاء - أخبار كلمتك

استعدادا للضربة العسكرية.. الحوثيين يرفعون جاهزية المستشفيات في صنعاء - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أسماء حكام مباريات غد الأربعاء في الدوري المصري - أخبار كلمتك

أسماء حكام مباريات غد الأربعاء في الدوري المصري - أخبار كلمتك

عائلات الأسرى تطالب حكومة نتنياهو بإبرام صفقة تبادل شاملة - أخبار كلمتك

عائلات الأسرى تطالب حكومة نتنياهو بإبرام صفقة تبادل شاملة - أخبار كلمتك

وزراء خارجية التعاون الخليجي يعقدون اجتماعا الخميس لبحث أوضاع سوريا - أخبار كلمتك

وزراء خارجية التعاون الخليجي يعقدون اجتماعا الخميس لبحث أوضاع سوريا - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يفتتح "المعرض الاستيعادي" للفنان الراحل مصطفى الفقي - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يفتتح "المعرض الاستيعادي" للفنان الراحل مصطفى الفقي - أخبار كلمتك

الهداف التاريخي للمنتخب، رئيس إيران يعفو عن الأسطورة علي دائيز - أخبار كلمتك

الهداف التاريخي للمنتخب، رئيس إيران يعفو عن الأسطورة علي دائيز - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

التعادل 2-2 يستمر بين الزمالك وطلائع الجيش بعد 75 دقيقة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
التعادل 2-2 يستمر بين الزمالك وطلائع الجيش بعد 75 دقيقة - أخبار كلمتك

التعادل 2-2 يستمر بين الزمالك وطلائع الجيش بعد 75 دقيقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:50 مساءً - يسيطر التعادل 2-2 على مباراة طلائع الجيش والزمالك بعد 75 دقيقة باستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

4750a0ae59.jpg

وسجل جودين شيكا، لاعب طلائع الجيش، الهدف الأول في مرمى الزمالك بالدقيقة 34.

سجل محمد شحاتة لاعب الزمالك الهدف الأول والتعادل في مرمى طلائع الجيش بالدقيقة 42.

ونجح حسام أشرف في تسجيل هدف التقدم للأبيض بالدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وعاد جودوين شيكا، لاعب طلائع الجيش، ليسجل الهدف الثاني في مرمى الزمالك في الدقيقة 55

81e7350457.jpg
0c8f60887e.jpg
29ce2abd62.jpg
2b5b8bd277.jpg

تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش 

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: حسام أشرف – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وعمر فرج.

 

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز 

 وانطلقت مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش 

تنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

 

تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش 

 

لعب الزمالك وطلائع الجيش ضد بعضهما 43 مباراة في جميع البطولات، استطاع الفارس الأبيض الفوز في 24 مباراة، فيما فاز طلائع الجيش 12 مباراة، وحسم التعادل 7 مباريات. 

 

سجل لاعبو الزمالك في شباك طلائع الجيش 83 هدفا، فيما استقبلت شباك الأبيض 50 هدفا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 05:46 - صقيع وأمطار.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق