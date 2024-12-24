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الرياضة - 09:46 - ثاني الأشهر الحرم.. موعد أول أيام شهر رجب 2025 فلكيا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:46 - ثاني الأشهر الحرم.. موعد أول أيام شهر رجب 2025 فلكيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:46 - ثاني الأشهر الحرم.. موعد أول أيام شهر رجب 2025 فلكيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:46 مساءً - شهر رجب هو ثاني الأشهر الحرم الأربعة، وتنتظر الشعوب الإسلامية موعد قدومه، حيث يعد محطة للتهيئة الروحية والنفسية قبل استقبال شهر رمضان المبارك، خاصة أنه هذا الشهر شهد معجزة الإسراء والمعراج التي روّح الله بها عن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجته السيدة خديجة رضى الله عنهما، واشتداد أذى المشركين له ولصحابته الكرام.

موعد أول رجب 2025

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أن أول شهر رجب 2025 ميلاديا - 1446 هجريًا، مشيرا إلى أن الهلال سيولد في تمام الساعة 12:28 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، وهو اليوم الذي يُتوقع فيه رؤية الهلال.

وبناءً على الحسابات الفلكية، فمن المتوقع أن تكون غرة شهر رجب 1446 هجريًا الأربعاء 1 يناير 2025.

وأوضح المعهد، أن الهلال سيظل مرئيًا لفترة تتراوح بين 23 إلى 29 دقيقة بعد غروب الشمس في مصر، وفي مكة، سيظل الهلال مرئيًا لمدة 28 دقيقة.

شهر رجب

موعد استطلاع هلال شهر رجب 1446 هـ

وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب لعام 1446 هجريا، يوم الثلاثاء 29 جمادى الآخرة الموافق 31 ديسمبر الجاري، تمهيدا لإعلان أول رجب 2025، والذي قد يوافق أول أو ثاني أيام شهر يناير المقبل، وفقا للرؤية الشرعية.

فضل شهر رجب

وذكرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي أن شهر رجب من الأشهر الحرم التي ذكرها الله عز وجل في محكم التنزيل، حيث قال تعالى: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ.

فكما روى الإمامان البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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