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الرياضة - 12:46 - شبانة يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الأهلي مع بغداد بونجاح - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:46 - شبانة يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الأهلي مع بغداد بونجاح - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - شبانة يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الأهلي مع بغداد بونجاح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 12:46 صباحاً - كشف الإعلامي محمد شبانة، تفاصيل مفاوضات النادي الأهلي، مع الجزائري بغداد بونجاح، لاعب الشمال القطري لضمه في يناير القادم.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" الأهلي يحاول التعاقد مع الجزائري بغداد بونجاح، لاعب الشمال القطري".

وتابع:" الأهلي اتفق مع الاعب على كافة تفاصيل التعاقد، وجاري المفاوضات حاليًا مع الشمال القطري، الذي طلب التعاقد مع مروان عطية، وهو ما رفضه الأهلي".

وأكمل:" هل سن بغداد بونجاح 33 سنة، سيكون مستمر مع الأهلي ويعطي للفريق 3 مواسم سابقة؟.. ".

وواصل:" الشمال القطري رفض فكرة بيع اللاعب للنادي الأهلي، ووافق على إعارته قبل كأس العالم للأندية في الصيف المقبل كهدية للفريق الأحمر".

وأردف:" كان هناك جلسة بين مسئولو الأهلي واللاعب ومسئولو الشمال القطري في القاهرة".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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