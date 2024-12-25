شاهد اول صورة للسفاح الذي قتل امراة واحفادها في صنعاء(اسماء وتفاصيل مروعة) - أخبار كلمتك

ضبطت شرطة محافظة صنعاء المدعو "هشام صادق محمد علي درهم الصلوي" ( البالغ 22 عاما ) وهو متهم بقتل كل من: 1- المجني عليها "حليمة قاسم اليمانية" البالغة من العمر 70عاماً.

2- المجني عليه الطفل " أنس مالك مهدي الجندبي" البالغ من العمر 10 أعوام

.3- المجني عليه الطفل إلياس مالك الجندبي " البالغ من العمر 9 أعوام.

وأوضحت شرطة محافظة صنعاء أن الجريمة اُرتكبت في منطقة سعوان الأوسط بمديرية بني حشيش.

وأشارت الشرطة إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بالاشتراك مع عضو من النيابة المختصة، وفريق الأدلة الجنائية.وسيتم إحالة المتهم للعدالة فور استكمال ملف القضية.

وقال مواطنون لكريتر سكاي:هذا السفـ.ـاح هشام الصلوي الذي هزت جريمته عرش الرحمن حيث استدعته المرأة الفاضلة ذات السبعين عاما لاصلاح الباب بعد أن قتلها وقتل حفيديها إلياس وأنس والضحايا من يمانية الجعفرية/ ريمة، حيث قتلهم بالمطرقة بعد أن سطا على الذهب والمقتنيات الثمينة في المنزل الكائن في سعوان بني حشيش، وبعد مقاومة المرأة الفاضلة.

واضافوا:فشاء الله أن يغلق عليه الباب، وتأتي جارتها لترى الدم يخرج من تحت الباب ثم تصيح ويتجمع الجيران وتأتي الشرطة لضبطه في إحدى الغرف ومعه أدوات الجريمة وما سلبه من المقتنيات والحلي، وكانت هذه الجدة الفاضلة تمنحه الطعام والبطانيات إشفاقا عليه،



