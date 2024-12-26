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حسين الجسمي يحيي حفلا في دبي 5 يناير - أخبار كلمتك

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حسين الجسمي يحيي حفلا في دبي 5 يناير - أخبار كلمتك

حسين الجسمي يحيي حفلا في دبي 5 يناير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 01:45 صباحاً - يحيي الفنان الإماراتي حسين الجسمي حفلًا في مدينة دبي يوم 5 يناير المقبل.

 

ويقام الحفل على المسرح الرئيسي في القرية العالمية بدبي، ومن المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا.

 

ومؤخرًا طرح المطرب الإماراتي حسين الجسمي أحدث أغنياته بعنوان “آه يا خسارة” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وكافة تطبيقات الموسيقى.

 

والأغنية من ألحان: حسين الجسمي، وكلمات: الأمير نواف بن فيصل آل سعود، وتوزيع: وليد فايد.

 

وفي وقت سابق، أنشد حسين الجسمي أغنية وطنية جديدة بمناسبة الذكرى الـ53 لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حملت عنوان “عيد الاتحاد”، من أشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربیة المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي.

 

أغنية حسين الجسمي للإمارات

وبحسب بيان نشره حسين الجسمي أن الأغنية استذكرت في أبياتها أمجاد الوطن وتفرده بين الأمم، بداية من جهود المؤسسين وصولًا إلى الحاضر الزاهر.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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