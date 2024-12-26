الرياضة - 04:06 - لهروبه من تنفيذ أحكام.. القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - لهروبه من تنفيذ أحكام.. القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - انخفاض سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - انخفاض سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - سعر الذهب والدولار اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - سعر الذهب والدولار اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الحذاء الذهبي».. watch it تكشف كواليس الحلقة 7 من «ساعته وتاريخه» (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الحذاء الذهبي».. watch it تكشف كواليس الحلقة 7 من «ساعته وتاريخه» (صورة) - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع سعر 4 أصناف في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع سعر 4 أصناف في سوق العبور - أخبار كلمتك

عطل يضرب خدمات إنستا باي - أخبار كلمتك

عطل يضرب خدمات إنستا باي - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يستعرض فرص الاستثمار السياحي بمنطقة وسط البلد - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يستعرض فرص الاستثمار السياحي بمنطقة وسط البلد - أخبار كلمتك

مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات وتوافر السلع - أخبار كلمتك

مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات وتوافر السلع - أخبار كلمتك

مركز التعليم والتأهيل بالأكاديمية الطبية العسكرية يحصل على شهادة الاعتماد البرامجي - أخبار كلمتك

مركز التعليم والتأهيل بالأكاديمية الطبية العسكرية يحصل على شهادة الاعتماد البرامجي - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد أهمية مواصلة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية بقناة السويس - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد أهمية مواصلة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية بقناة السويس - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مصطفى حجاج يجهز ألبومه الجديد وتامر حسين وعزيز الشافعي أبرز صناعه (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مصطفى حجاج يجهز ألبومه الجديد وتامر حسين وعزيز الشافعي أبرز صناعه (صور) - أخبار كلمتك

مصطفى حجاج يجهز ألبومه الجديد وتامر حسين وعزيز الشافعي أبرز صناعه (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 03:20 صباحاً - بدأ المطرب مصطفى حجاج في تجهيز ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبًا والذي يتضمن عددًا من الأغاني، وذاك بعد انتهاء تعاقده مع المنتج هاني محروس.

6e06eb603a.jpg

ألبوم مصطفى حجاج الجديد 

ويعقد مصطفى حجاج في الوقت الحالي جلسات عمل مكثفة في الاستوديو مع صناع ألبومه الجديد وهما تامر حسين وعزيز الشافعي وأحمد المالكي ومحمد القاياتي، بالإضافة إلى الملحن محمد يحيي ومحمدي ووليد سعد والموزع المويسيقي أسأمة الهندي وأحمد عادل وأحمد إبراهيم وجلال حمداوي.

7e8181e9fb.jpg

كما يتعاون أيضا مصطفى حجاج مع نابلسي ووسام عبد المنعم.

cb264e5a38.jpg

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

خبيرة علم الفلك: عمل فني ضخم وعلاقة غرامية جديدة لـ بسمة في 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق