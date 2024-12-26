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مشاهير العرب - عمرو سلامة يشوق الجمهور قبل عرض الحلقة 7 من مسلسل «ساعته وتاريخه».. ماذا قال؟ (صورة) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - عمرو سلامة يشوق الجمهور قبل عرض الحلقة 7 من مسلسل «ساعته وتاريخه».. ماذا قال؟ (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عمرو سلامة يشوق الجمهور قبل عرض الحلقة 7 من مسلسل «ساعته وتاريخه».. ماذا قال؟ (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 02:47 مساءً - شوق المخرج عمرو سلامة، المتابعين عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» لـ الحلقة 7 من مسلسل «ساعته وتاريخه»، والتي سيتم عرضها اليوم الخميس عبر شاشة dmc.

وشارك عمرو سلامة، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، كواليس من الحلقة 7 من مسلسل «ساعته وتاريخه»، التي يكون ضيفها النجمين أحمد داش وشريف عمر، معلقا عليها: «النهاردة هتعرض حلقة من مسلسل (ساعته وتاريخه) حلقة قريبة جدًا من قلبي، وتكاد تكون من أكثر الحاجات اللي أخرجتها وفخور بيها، لموضوعها، ولتشابهها بشكل ما مع موقف عشته وأنا صغير».

وأضاف عمرو سلامة: «من أكثر الحاجات اللي بسطتني برضه إني عملتها مع اثنين نجوم لسه بعتبرهم أولادي، أحمد دش وعمر شريف، اللي بتشرف إن أول تجاربهم التمثيلية كانت معايا، وعملت معاهم عملين بعتبرهم من أكثر أعمالي قربا لقلبي، منتظر رأيكم في الحلقة، وبشكر كل الناس اللي تعبت معايا جدا في الحلقة ديه، اسم الحلقة (الحذاء الذهبي) ملف رقم 7.

مواعيد عرض الحلقة 7 من مسلسل «ساعته وتاريخه»

تعرض الحلقة 7 من مسلسل «ساعته وتاريخه»، اليوم الخميس، في تمام الساعة الـ 10 مساء، عبر شاشة dmc، بينما تعرض عبر قناة dmc دراما في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة في تمام الساعة الـ 5 مساء.

وتعرض حلقات مسلسل «ساعته وتاريخه»، عبر منصة WATCH IT الإلكترونية قبل موعد عرضهما التلفزيوني، وذلك في تمام الساعة الـ 9 مساء.

تفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه

القصص مأخوذة من أشهر الكتب القضائية «يوميات قاض» و«حكايات قضائية»، وتُقدم لأول مرة بكل شفافية وبرؤية فنية وتحت إشراف المخرج عمرو سلامة، ورؤية قانونية المستشار بهاء المري.

مسلسل «ساعته وتاريخه» يناقش 26 قضية في حلقات منفصلة، وفي كل قضية سوف يتم التعرف على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

ويقدم مسلسل ساعته وتاريخه، الأبطال المشاركين في برنامج المواهب كاستنج، بالإضافة إلى التعاون مع مجموعة من النجوم البارزين، أبرزهم: أحمد أمين، محمد شاهين، أروى جودة، خالد كمال، حنان سليمان، خالد أنور، ياسمينا العبد، مريم الجندي، أحمد داش، سليمان عيد، أحمد صيام، أمجد الحجار، الفنان الشاب محمد شريف، هبة مجدي، وغيرهم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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