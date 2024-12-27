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مواعيد مباريات الجمعة في الدوري الإنجليزي والكرة النسائية وخليجي 26 - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات الجمعة في الدوري الإنجليزي والكرة النسائية وخليجي 26 - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات الجمعة في الدوري الإنجليزي والكرة النسائية وخليجي 26 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 05:05 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم.. تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في عدد من الدوريات علي رأسهم الدوري الانجليزي والدوري المصري للكرة النسائية وخليجي 26 وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

برايتون ضد برينتفورد - 9:30 مساء - beIN SPORTS 2.
أرسنال ضد إيبسويتش تاون - 10:15 مساء - beIN SPORTS 1.

 

مباريات خليجي 26

الكويت ضد قطر  - 4:30 مساء -  AD Sports 2 HD.
الامارات ضد عمان - 4:30 مساء - AD Sports 1 HD.

 

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المقاولون ضد البنك الاهلي - 2:30 عصرًا 
المصري ضد بيراميدز - 2:30 عصرًا
الزمالك ضد إنبي - 2:30 عصرًا
المعادي واليخت ضد الاتحاد السكندري - 2:30 عصرًا
الأهلي ضد الطيران - 2:30 عصرًا
زد ضد بالم هيلز - 2:30 عصرًا

الدوري البرتغالي 

أروكا ضد جل فيسنتي - 10:15 مساءً

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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