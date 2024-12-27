مواعيد مباريات الجمعة في الدوري الإنجليزي والكرة النسائية وخليجي 26 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 05:05 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم.. تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في عدد من الدوريات علي رأسهم الدوري الانجليزي والدوري المصري للكرة النسائية وخليجي 26 وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
برايتون ضد برينتفورد - 9:30 مساء - beIN SPORTS 2.
أرسنال ضد إيبسويتش تاون - 10:15 مساء - beIN SPORTS 1.
مباريات خليجي 26
الكويت ضد قطر - 4:30 مساء - AD Sports 2 HD.
الامارات ضد عمان - 4:30 مساء - AD Sports 1 HD.
الدوري المصري الممتاز - سيدات
المقاولون ضد البنك الاهلي - 2:30 عصرًا
المصري ضد بيراميدز - 2:30 عصرًا
الزمالك ضد إنبي - 2:30 عصرًا
المعادي واليخت ضد الاتحاد السكندري - 2:30 عصرًا
الأهلي ضد الطيران - 2:30 عصرًا
زد ضد بالم هيلز - 2:30 عصرًا
الدوري البرتغالي
أروكا ضد جل فيسنتي - 10:15 مساءً
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