عاجل:رئيس الوزراء يعلن هذا الامر عقب وصول الدعم السعودي الى عدن - أخبار كلمتك

وجه الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيسا الوزراء الشكر للممكلة العربية السعودية على دعمها الدائم للحكومة الشرعية.



وقال بن مبارك في رسالة الشكر: كل الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية على الدعم الدائم والسخي للحكومة اليمنية وإطلاقهم اليوم للدفعة الرابعة من دعم الموازنة العامة بمبلغ 200 مليون دولار بالإضافة لمبلغ 300 مليون لدعم البنك المركزي اليمني.



أضاف في رسالته: أن موقف المملكة العربية السعودية الأصيلة هو تعبير مستمر للدعم الدائم للشعب اليمني في كل الظروف .



واختتم قائلا: أن هذا الدعم سيمكن الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة وايقاف التدهور في سعر العملة، كما سيمكنها من المضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والاداري ومكافحة الفساد .

