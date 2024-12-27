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عاجل:رئيس الوزراء يعلن هذا الامر عقب وصول الدعم السعودي الى عدن - أخبار كلمتك

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عاجل:رئيس الوزراء يعلن هذا الامر عقب وصول الدعم السعودي الى عدن - أخبار كلمتك

عاجل:رئيس الوزراء يعلن هذا الامر عقب وصول الدعم السعودي الى عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:12 مساءً - كلمتك/خاص:

وجه الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيسا الوزراء الشكر للممكلة العربية السعودية على دعمها الدائم للحكومة الشرعية.


وقال بن مبارك في رسالة الشكر: كل الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية على الدعم الدائم والسخي للحكومة اليمنية وإطلاقهم اليوم للدفعة الرابعة من دعم الموازنة العامة بمبلغ 200 مليون دولار بالإضافة لمبلغ 300 مليون لدعم البنك المركزي اليمني.


أضاف في رسالته: أن موقف المملكة العربية السعودية الأصيلة هو تعبير مستمر للدعم الدائم للشعب اليمني في كل الظروف .


واختتم قائلا: أن هذا الدعم سيمكن الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة وايقاف التدهور في سعر العملة، كما سيمكنها من المضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والاداري ومكافحة الفساد .
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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