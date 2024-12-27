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وزير الخارجية يلتقي نظيره الجابوني في العاصمة ليبرفيل - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي نظيره الجابوني في العاصمة ليبرفيل - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يلتقي نظيره الجابوني في العاصمة ليبرفيل - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يلتقي نظيره الجابوني في العاصمة ليبرفيل - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي نظيره الجابوني في العاصمة ليبرفيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:20 مساءً - عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الجمعة، لقاءً ثنائيًا مع ريجيه أونانجا ندياي، وزير الخارجية والتكامل دون الإقليمي والجابونيين بالخارج، في العاصمة ليبرفيل في إطار زيارته الرسمية إلى الجابون، حيث تم تناول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

لقاء بين وزيري الخارجية المصري والجابوني 

أشاد د. عبد العاطي بالعلاقات المميزة التي تجمع مصر والجابون، مشيرًا إلى الاهتمام المصري بدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، منوهًا إلى اصطحابه ممثلين عن كبرى الشركات الحكومية والخاصة المصرية لاستكشاف فرص الاستثمار فى الجابون خلال الفترة المقبلة لزيادة الاستثمارات وتعزيز التجارة البينية بين البلدين، والتركيز على المجالات الاقتصادية التي تحتاجها الجابون وأهمها البنية التحتية والإنشاءات والطاقة والدواء.

كما ناقش الوزيران القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ذات الصلة بالقارة الأفريقية، وتم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور في الأطر متعددة الأطراف على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكذلك دفع العمل المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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