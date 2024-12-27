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عاجل:وزارة المالية تزف بشرى سارة عقب وصول الوديعة السعودية - أخبار كلمتك

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عاجل:وزارة المالية تزف بشرى سارة عقب وصول الوديعة السعودية - أخبار كلمتك

عاجل:وزارة المالية تزف بشرى سارة عقب وصول الوديعة السعودية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:12 مساءً - كلمتك/خاص:

توجه وزير المالية سالم بن بريك، بخالص الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية على دعمهم السخي والمستمر للحكومة اليمنية، من خلال الإعلان اليوم عن إطلاق الدفعة الرابعة لدعم الموازنة العامة للدولة، بمبلغ 200 مليون دولار، إلى جانب 300 مليون دولار وديعه لدعم البنك المركزي اليمني.

وأكد الوزير بن بريك في تصريح أن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين اليمن والمملكة، وسيُسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار المالي، ودفع مرتبات موظفي الدولة، وإيقاف تدهور العملة الوطنية، مما سيخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين، ويدعم مسار التعافي الاقتصادي .. مثمنا هذا الموقف الأصيل الذي يُجسد التزام المملكة بدعم استقرار اليمن وازدهاره.
 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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