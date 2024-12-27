عاجل:وزارة المالية تزف بشرى سارة عقب وصول الوديعة السعودية - أخبار كلمتك

توجه وزير المالية سالم بن بريك، بخالص الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية على دعمهم السخي والمستمر للحكومة اليمنية، من خلال الإعلان اليوم عن إطلاق الدفعة الرابعة لدعم الموازنة العامة للدولة، بمبلغ 200 مليون دولار، إلى جانب 300 مليون دولار وديعه لدعم البنك المركزي اليمني.

وأكد الوزير بن بريك في تصريح أن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين اليمن والمملكة، وسيُسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار المالي، ودفع مرتبات موظفي الدولة، وإيقاف تدهور العملة الوطنية، مما سيخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين، ويدعم مسار التعافي الاقتصادي .. مثمنا هذا الموقف الأصيل الذي يُجسد التزام المملكة بدعم استقرار اليمن وازدهاره.

