اليافعي يوضح الفرق بين نظام الدولة في الجنوب والشمال - أخبار كلمتك

اليافعي يوضح الفرق بين نظام الدولة في الجنوب والشمال - أخبار كلمتك

تنفيذ وقفة احتجاجية في مدينة تعز تندد بهذا الأمر - أخبار كلمتك

تنفيذ وقفة احتجاجية في مدينة تعز تندد بهذا الأمر - أخبار كلمتك

مركز التنبؤات يحذر من إستمرار هذا الأمر - أخبار كلمتك

مركز التنبؤات يحذر من إستمرار هذا الأمر - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يشارك في زراعة 60 شجرة مثمرة بجامعة سوهاج - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يشارك في زراعة 60 شجرة مثمرة بجامعة سوهاج - أخبار كلمتك

رابط تحميل نماذج امتحانات نصف العام 2025 للصف الثالث الإعدادي - أخبار كلمتك

رابط تحميل نماذج امتحانات نصف العام 2025 للصف الثالث الإعدادي - أخبار كلمتك

وزير قطاع الأعمال: نسعى لتصبح مصر مركزا إقليميا ودوليا لصناعة الغزل والنسيج - أخبار كلمتك

وزير قطاع الأعمال: نسعى لتصبح مصر مركزا إقليميا ودوليا لصناعة الغزل والنسيج - أخبار كلمتك

في ذكرى ميلاد عبد المنعم مدبولي الـ 103، "مهندس الضحك" مزج بين الكوميديا والتراجيديا - أخبار كلمتك

في ذكرى ميلاد عبد المنعم مدبولي الـ 103، "مهندس الضحك" مزج بين الكوميديا والتراجيديا - أخبار كلمتك

تعثر مفاوضات إطلاق سراح أسرى الاحتلال، فماذا عن تهديدات ترامب للشرق الأوسط؟ - أخبار كلمتك

تعثر مفاوضات إطلاق سراح أسرى الاحتلال، فماذا عن تهديدات ترامب للشرق الأوسط؟ - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم، المكرونة سويسي تسجل 100 جنيه في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم، المكرونة سويسي تسجل 100 جنيه في سوق العبور - أخبار كلمتك

أول رد من الزمالك على إنذار سيف الجزيري للنادي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة - أخبار كلمتك

أول رد من الزمالك على إنذار سيف الجزيري للنادي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

أول رد من الزمالك على إنذار سيف الجزيري للنادي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أول رد من الزمالك على إنذار سيف الجزيري للنادي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة - أخبار كلمتك

أول رد من الزمالك على إنذار سيف الجزيري للنادي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 12:45 مساءً - رد مصدر بنادي الزمالك، على الإنذار الذي تقدم به سيف الجزيري مهاجم الفريق لعدم حصوله على مستحقاته المالية خلال الأيام القليلة الماضية

وقال المصدر: إن ما ذكره أنيس بن ميم محامي سيف الجزيري في أحد البرامج الرياضية بأن اللاعب لم يحصل على مستحقاته المالية المتأخرة من 8 أشهر غير صحيح والحقيقة اللاعب لم يحصل على راتبه من 3 أشهر وليس من 8 أشهر كما ذكر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري الممتاز

تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري غدا الأحد في الثامنة مساء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

 ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والاتحاد كونها الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

 

الزمالك والاتحاد 

الزمالك يتعادل مع طلائع الجيش 

وكان نادي الزمالك تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما بإستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر المصري البورسعيدي، فيما رفع الطلائع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

منعا للقيل والقال، عجمان الإماراتي يكشف ماذا يحدث بالنادي حال ضم مروان عطية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق