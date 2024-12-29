سيف الجزيري يرحب بحل أزمته مع الزمالك وحقيقة تجميد جروس للاعب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 04:00 صباحاً - قال أنيس بن ميم، محامي التونسي سيف الدين الجزيري، إن اللاعب يرحب بحل أزمته مع الفريق، مؤكدًا أن المعاملة تغيرت.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "من الصعب أن أقول إن إدارة الزمالك لا ترغب في بقاء الجزيري بالنادي، ولكن الأكيد بالنسبة لي أن المعاملة بالفعل تغيرت".

وأكمل: "لا يصح الحديث عن أي عروض من أي فريق، لأن سيف الجزيري يحترم نادي الزمالك ويحترم تعاقده مع القلعة البيضاء".

واختتم: "سيف الجزيري يرحب بحل أزمته مع نادي الزمالك ويحب النادي، وجروس لم يبعد اللاعب عن التشكيل أو القائمة ويحبه ومقتنع به".

وعلى صعيد آخر، كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن آخر تطورات ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال أحمد سالم في حواره لكلمتك إن هناك أولويات يعمل عليها مجلس إدارة نادي الزمالك ومنها مستحقات اللاعبين المتأخرة ومقدمات عقود اللاعبين عن الموسم الحالي.

وأضاف أن هناك لاعبين آخرين ينتهي تعاقدهم مع النادي بنهاية الموسم مثل حمزة المثلوثي وعمر جابر والونش وسيف الجزيري ودونجا وبالتالي هناك تعامل في كل الملف داخل الزمالك.

سيف الجزيري



وأضاف في حواره لكلمتك، عتابي على سيف الجزيري مهاجم الفريق أنه كان عليه أن يتحمل ظروف النادي خاصة وأن كل زملائه بالفريق يتحملون هذه الظروف المالية.



وقال إن سيف الجزيري من المهاجمين المميزين للغاية فنيًا ومن الناحية الأخلاقية وبالتالي أن اعتب عليه فقط على توقيت تقديم الشكوي في ظل الظروف التي يمر بها نادي الزمالك.

المدير الرياضي لنادي الزمالك



وكشف أحمد سالم حقيقة ما تردد عن وجود احتمالية لتعيين مدير رياضي لإدارة ملف الكرة بشكل كامل داخل نادي الزمالك بالتعاون مجلس الإدارة والجهاز الفني.

وقال: سيكون هناك كل الاحتمالات داخل نادي الزمالك لأن مجلس إدارة النادي يعمل بطريقة الحوكمة وهي تسكين بعض الإدارة ومنها في ملف كرة القدم وبالتالي كل شئ وارد سواء تعيين مدير رياضي.

ملف التحكيم في الزمالك



وعلق أحمد سالم على الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها نادى الزمالك فى المباريات وقال: مهزلة تحكيمية حدثت ضد الزمالك فى مباراة الفريق الأخيرة أمام طلائع الجيش، وتقنية الفيديو نعتقد أنها فقدت أهميتها، هى تعتبر الآن غير موجودة وغير مفيدة، وخطأ حارس مرمى طلائع الجيش كان سـ يؤدى بحياة لاعب الزمالك محمد حمدى، والحكم لم يرى شيء.

وأضاف، أزمات التحكيم والظلم التحكيمى هى سبب الاحتقان لدى الجماهير، مؤكدًا ان ما يحدث غير مقبول، متحدثًا عن أمين عمر الذى تم إسناد مهمة تحكيم مباراة بتروجيت والجونة، معتبرًا أن هذا الأمر استفزاز لجمهور الزمالك قائلًا: ننتظر موقف من اتحاد الكرة فى الشكاوى المقدمة مننا والزمالك لن يصمت على حقوقه وهناك خطوات أخرى.

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