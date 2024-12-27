مشاهير العرب - بعد غد.. «الأوبرا» تنظم حفلا غنائيا على مسرح سيد درويش احتفالا بالعام الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:16 مساءً - تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، في الثامنة مساء بعد غد /الأحد/ على مسرح سيد درويش حفلا غنائيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام.

وذكرت دار الأوبرا المصرية -في بيان اليوم /الجمعة/- أن برنامج الحفل يتضمن تقديم مجموعة مختارة من الأعمال الغنائية المتنوعة احتفالا بالعام الجديد منها: "مغرم صبابة، بهية، يمكن ع باله، معندكش فكرة، من غير ليه، عمار يا إسكندرية، زى الهوا، أنا بعشقك، فى قلبى غرام، إبعتلى جواب، سألونى الناس، غاب القمر، على رمش عيونها، وفاتت جنبنا".. أداء كلا من ياسر سعيد، أحمد رجب، السيد وهب الله، أيمن مصطفى، محمد الخولى، آلاء أيوب، ولاء طلبة، وهويدا صلاح.

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي تأسست عام 2004 بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لمحبي ومتذوقي الموسيقى العربية الشرقية مثل الموشحات والقصائد والأدوار والطقاطيق، وتعتمد على الأداء الجماعي والفردي في الغناء والعزف، قدمت العديد من العروض الناجحة، وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.