الرياضة - 09:21 - هل يرتفع سعر الذهب مع اقتراب رأس السنة الجديدة وزيادة الطلب لتقديم الهدايا؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - هل يرتفع سعر الذهب مع اقتراب رأس السنة الجديدة وزيادة الطلب لتقديم الهدايا؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - قبل عرض الحلقة 8 من مسلسل ساعته وتاريخه.. حنان سليمان لـ كلمتك: خايفة ومرعوبة | صور - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - قبل عرض الحلقة 8 من مسلسل ساعته وتاريخه.. حنان سليمان لـ كلمتك: خايفة ومرعوبة | صور - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - «الحوثي»: عدوان أمريكي بريطاني استهدف حديقة 21 سبتمبر بمديرية معين في صنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - «الحوثي»: عدوان أمريكي بريطاني استهدف حديقة 21 سبتمبر بمديرية معين في صنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - «التنظيم والإدارة»: إتاحة الاستعلام عن نتيجة شغل وظائف إمام ومدرس وخطيب بالأوقاف - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - «التنظيم والإدارة»: إتاحة الاستعلام عن نتيجة شغل وظائف إمام ومدرس وخطيب بالأوقاف - أخبار كلمتك

سلوفاكيا ترحب باستضافة محادثات السلام بشأن أوكرانيا - أخبار كلمتك

سلوفاكيا ترحب باستضافة محادثات السلام بشأن أوكرانيا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي نظيره الجابوني في العاصمة ليبرفيل - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي نظيره الجابوني في العاصمة ليبرفيل - أخبار كلمتك

وسائل إعلام حوثية: قصف أمريكي بريطاني يستهدف مقر الفرقة الأولى بصنعاء - أخبار كلمتك

وسائل إعلام حوثية: قصف أمريكي بريطاني يستهدف مقر الفرقة الأولى بصنعاء - أخبار كلمتك

وزير خارجية أمريكا يناقش مع أوكرانيا معلومات استخباراتية عن الحرب مع روسيا - أخبار كلمتك

وزير خارجية أمريكا يناقش مع أوكرانيا معلومات استخباراتية عن الحرب مع روسيا - أخبار كلمتك

الهلال السعودي يتلقى صدمة قوية بتحديد مدة غياب ياسر الشهراني - أخبار كلمتك

الهلال السعودي يتلقى صدمة قوية بتحديد مدة غياب ياسر الشهراني - أخبار كلمتك

سليماني وزغبة يفتعلان أزمة كبيرة في شباب بلوزداد قبل مواجهة الأهلي - أخبار كلمتك

سليماني وزغبة يفتعلان أزمة كبيرة في شباب بلوزداد قبل مواجهة الأهلي - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بعد غد.. «الأوبرا» تنظم حفلا غنائيا على مسرح سيد درويش احتفالا بالعام الجديد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بعد غد.. «الأوبرا» تنظم حفلا غنائيا على مسرح سيد درويش احتفالا بالعام الجديد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد غد.. «الأوبرا» تنظم حفلا غنائيا على مسرح سيد درويش احتفالا بالعام الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:16 مساءً - تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، في الثامنة مساء بعد غد /الأحد/ على مسرح سيد درويش حفلا غنائيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام.

وذكرت دار الأوبرا المصرية -في بيان اليوم /الجمعة/- أن برنامج الحفل يتضمن تقديم مجموعة مختارة من الأعمال الغنائية المتنوعة احتفالا بالعام الجديد منها: "مغرم صبابة، بهية، يمكن ع باله، معندكش فكرة، من غير ليه، عمار يا إسكندرية، زى الهوا، أنا بعشقك، فى قلبى غرام، إبعتلى جواب، سألونى الناس، غاب القمر، على رمش عيونها، وفاتت جنبنا".. أداء كلا من ياسر سعيد، أحمد رجب، السيد وهب الله، أيمن مصطفى، محمد الخولى، آلاء أيوب، ولاء طلبة، وهويدا صلاح.

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي تأسست عام 2004 بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لمحبي ومتذوقي الموسيقى العربية الشرقية مثل الموشحات والقصائد والأدوار والطقاطيق، وتعتمد على الأداء الجماعي والفردي في الغناء والعزف، قدمت العديد من العروض الناجحة، وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

دراما رمضان 2025، علي السبع ينضم لأبطال مسلسل أثينا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق