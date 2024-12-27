تصريح جديد بشأن الضربة الإسرائيلية على صنعاء - أخبار كلمتك

تصريح جديد بشأن الضربة الإسرائيلية على صنعاء - أخبار كلمتك

الرئيس العليمي يشيد بمواقف قيادة المملكة العربية السعودية من اجل تخفيف معاناة الشعب اليمني - أخبار كلمتك

الرئيس العليمي يشيد بمواقف قيادة المملكة العربية السعودية من اجل تخفيف معاناة الشعب اليمني - أخبار كلمتك

اول تصريح للسفير السعودي ويكشف تفاصيل تقديم هذا المبلغ لليمن - أخبار كلمتك

اول تصريح للسفير السعودي ويكشف تفاصيل تقديم هذا المبلغ لليمن - أخبار كلمتك

أنا البلد، تضع محمد رمضان في مأزق مع جمهوره: بيقلد مسابقة أحمد العوضي ومش هيكسب حد - أخبار كلمتك

أنا البلد، تضع محمد رمضان في مأزق مع جمهوره: بيقلد مسابقة أحمد العوضي ومش هيكسب حد - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - هل يرتفع سعر الذهب مع اقتراب رأس السنة الجديدة وزيادة الطلب لتقديم الهدايا؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - هل يرتفع سعر الذهب مع اقتراب رأس السنة الجديدة وزيادة الطلب لتقديم الهدايا؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - قبل عرض الحلقة 8 من مسلسل ساعته وتاريخه.. حنان سليمان لـ كلمتك: خايفة ومرعوبة | صور - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - قبل عرض الحلقة 8 من مسلسل ساعته وتاريخه.. حنان سليمان لـ كلمتك: خايفة ومرعوبة | صور - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - «الحوثي»: عدوان أمريكي بريطاني استهدف حديقة 21 سبتمبر بمديرية معين في صنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - «الحوثي»: عدوان أمريكي بريطاني استهدف حديقة 21 سبتمبر بمديرية معين في صنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - «التنظيم والإدارة»: إتاحة الاستعلام عن نتيجة شغل وظائف إمام ومدرس وخطيب بالأوقاف - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - «التنظيم والإدارة»: إتاحة الاستعلام عن نتيجة شغل وظائف إمام ومدرس وخطيب بالأوقاف - أخبار كلمتك

سلوفاكيا ترحب باستضافة محادثات السلام بشأن أوكرانيا - أخبار كلمتك

سلوفاكيا ترحب باستضافة محادثات السلام بشأن أوكرانيا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي نظيره الجابوني في العاصمة ليبرفيل - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي نظيره الجابوني في العاصمة ليبرفيل - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

سليماني وزغبة يفتعلان أزمة كبيرة في شباب بلوزداد قبل مواجهة الأهلي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سليماني وزغبة يفتعلان أزمة كبيرة في شباب بلوزداد قبل مواجهة الأهلي - أخبار كلمتك

سليماني وزغبة يفتعلان أزمة كبيرة في شباب بلوزداد قبل مواجهة الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:20 مساءً - رفض ثنائي فريق شباب بلوزداد الجزائري، الحارس مصطفى زغبة والمهاجم إسلام سليماني، قرار عبد القادر عمراني، المدير الفني للفريق، خلال مباراة الفريق اليوم الجمعة، ببطولة الدوري المحلي.

وقرر المدرب إجلاس الثنائي على مقاعد البدلاء في المباراة التي فاز بها الفريق على أولمبيك أقبو 2-0، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الجزائري.

أزمة إسلام سليماني ومصطفى زغبة في شباب بلوزداد

وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية، أن مصطفى زغبة وإسلام سليماني الهداف التاريخي للمنتخب الجزائري، رفضا قرار عمراني، بإجلاسهما على مقاعد البدلاء في المباراة.

وأوضحت الصحيفة أن زغبة وسليماني، غادرا مقر إقامة الفريق مباشرة بعد إعلان عمراني، التشكيل الأساسي في الاجتماع الفني الذي أقيم في وقت سابق اليوم.

وكشفت مصادر أخرى لوكالة الأنباء الألمانية أن عمراني، تحدث أمس الخميس، إلى زغبة، وأبلغه بأنه يعتزم إجلاسه على مقاعد البدلاء بسبب ما يراه المدرب بأنه أداء سيئ في المباراة التي خسرها الفريق أمام الأهلي المصري 6-1، في دوري أبطال أفريقيا.

لكن زغبة، رفض قرار مدربه، مؤكدا له أن وضعه كحارس دولي يجعله لا يقبل هذا التنازل.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

حمودة: المصري يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي وغير مقتنع بكولر وجروس - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق