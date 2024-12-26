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طرد ماجد الكدواني وسماء إبراهيم وأسرتهما من "شققهم" في أول حلقتين من مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

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طرد ماجد الكدواني وسماء إبراهيم وأسرتهما من "شققهم" في أول حلقتين من مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

طرد ماجد الكدواني وسماء إبراهيم وأسرتهما من "شققهم" في أول حلقتين من مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 07:40 صباحاً - مسلسل موضوع عائلي 3، طرحت منصة شاهد أول حلقتين من مسلسل موضوع عائلي 3 والذي ينتظره قطاع كبير من الجمهور.

ولقد شهدت مسلسل موضوع عائلي 3 في أول حلقتين منه استكمال بعض أحداث الجزء الثاني، حيث استعاد إبراهيم “ماجد الكدواني” صحته وتعافى من أزمة فقدان الذاكرة وأصبحت زوجته مريم “نور” تعمل في مستوصف.

ورحلت والدة إبراهيم وزينب "لبنى محمود"، بينما لا يزال غازي “محمد القس” يمارس هوايته المفضلة في الضغط على خال سارة “محمد شاهين” ولا يزالان يدخلان إبراهيم في مشكلاتهم.

وخلال الحلقة يفقد إبراهيم وظيفته كمقدم برنامج تليفزيوني بعد انفجار “مايكروويف” الشركة الراعية للبرنامج على الهواء مباشرة.

أما حسن “طه دسوقي” فلا يزال يحاول التقدم في عالم الفن وبالفعل قدم شخصية “بقعة” في أحد المسلسلات والتي لاقت نجاحا كبيرا إلى درجة حصر حسن فيها ولقد شعر هو أنه سجن بداخلها.

أما سارة فتقرر تجديد الفندق الخاص بها بالرغم من تحذير المحاسب الخاص بها، وتتفاجيء الأسرة في أحد الأيام بحضور قوة تنفيذ الأحكام لتنفيذ حكم طرد إبراهيم وزينب من منازلهم.

ويبحث الثنائي عن السر ويكتشفان أن عبلة “رانيا يوسف” ابنة خالهما هي السبب حيث زورت في الإجراءات لتصل إلى هذه النتيجة وتضع يدها على شقق إبراهيم وزينب وتنتقم من ابراهيم الذي تركها في الماضي وأوهمها أنه عقيم حتى لا يتزوجها.

وتحاول أسرة إبراهيم وزينب المماطلة في تنفيذ الحكم لحين جمع احتياجاتهم من المنزل ثم ينتقلون إلى أحد الفنادق جميعًا.

 

صناع موضوع عائلي 3 يتذكرون الفنانة الراحلة لبنى محمود 

أهدى صناع مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة الأولى من العمل إلى الفنانة لبنى محمود التي كانت تجسد دور والدة إبراهيم “ماجد الكدواني” وزينب “سما إبراهيم”.

حيث ظهرت صورة الراحلة في نهاية الحلقة ومعها تعليق “إهداء إلى أمّنا الغالية الفنانة القديرة لبنى محمود”.

ولم يكتف صناع العمل بهذا الأهداء بل كرمها الأبطال خلال الأحداث حيث ذهبوا جميعا لزيارة مقبرة والدة إبراهيم وزينب التي سبق وقدمت شخصيتها الفنانة الراحلة وبدأ الجميع في تذكر مواقفهم مع هذه الشخصية وطرائفها بالإضافة إلى عرض عدد من مشاهدها من الأجزاء السابقة من المسلسل، وحرص إبراهيم “ماجد الكدواني” على الدعاء لها. 

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

ويتكون مسلسل موضوع عائلي 3 من 10 حلقات، حيث إنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة وتعرض حلقاته عبر منصة شاهد.

 

أبطال مسلسل موضوع عائلي ٣

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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